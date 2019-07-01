Происшествия
Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере КомоПолитика Сегодня 02:21
Футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили пропала во время прогулки на итальянском на озере Комо. Об этом сообщает издание Blick в понедельник, 1 июля. Известно, что 24-летняя спортсменка и ее подруга арендовали резиновую лодку для прогулки по озеру 29 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками
Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:33
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Стала известна дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл готовятся к крещению сына Арчи.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
Обновлено в 06:01
Космос
На снимках Марса обнаружена загадочная шестигранная структура
На снимках Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, найдена шестигранная загадочная структура.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Политика
Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.
Обновлено в 04:59
Космос
РФ подготовит первых в истории индийских космонавтов
Российская Федерация проведет подготовку астронавтов из Индии, которые совершат свой первый в истории страны полет на космическую орбиту.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Малые ракетные корабли заложили на Амурском судостроительном заводе
Сегодня на Амурском судостроительном заводе состоялась церемония закладки двух малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт»), сообщили в пресс-службегубернатора и правительства Хабаровского края.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда
Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Обновлено в 07:29
Музыка
«Первый канал» начал обновлять систему голосования в шоу «Голос»
«Первый канал» начал обновление системы голосования за участников шоу «Голос».
Обновлено в 06:27
Экономика
Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика
Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге
Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
Обновлено в 06:51
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова – Сергей Меликов и Сергей Милейко – подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:37
Хоккей
Артем Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции
В Ливии в связи с угрозами со стороны Турции объявляется всеобщая мобилизация, сообщил спикер ливийского парламента Агила Салах Иса.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
В Иркутской области унесенные рекой дома образовали затор возле трассы
Затор образовался у моста через реку Ия, где проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Для его расчистки прибыл группа саперов Росгвардии.
Обновлено в 06:46
Политика
ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Игры
Remedy вернула издательские права на Alan Wake
Remedy объявила, что ей удалось заполучить издательские права на Alan Wake, которые до этого принадлежали Microsoft.
Обновлено в 06:00
Общество
Появилось видео модернизированной винтовки Мосина
Обновлено в 05:41
Общество
Названы регионы с самым доступным жильем
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Баскетбол
«Зенит» объявил об уходе Карасёва
БК «Зенит» объявил об уходе форварда Сергея Карасёва.
Обновлено в 06:42