Футбол

Футболистка сборной России пригласила Глушакова в женскую командуСоветский спорт 08:09

Новую запись Глушакова в инстаграме прокомментировала футболистка клуба ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко. Можешь к нам пойти, в женский, написала она под постом Глушакова. В данный момент неизвестно, где этот игрок продолжит карьеру.
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Ксения Коваленко
Российский защитник
Защитник женской сборной России по футболу и ЖФК «ЦСКА».
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