Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что причиной смерти футболистки стала остановка сердца.

Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года

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