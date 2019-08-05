Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 годаТАСС 16:15
Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что причиной смерти футболистки стала остановка сердца.
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Космос
Робота «Федора» научили шутить и философствовать
22 августа робот отправится на Международную космическую станцию Российский антропоморфный робот "Федор", перед полетом на МКС получивший имя Skybot F-850, умеет шутить и поддерживать философские беседы, передает РИА Новости заявление исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко.
Обновлено в 20:49
Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.
Обновлено в 19:15
Экономика
«Р-фарм» теснит иностранцев
По данным DSM Group, продажи "Севорана" в 2018 году выросли на 9,7%, до 193,9 тыс. упаковок стоимостью 1,8 млрд руб. В январе — июне 2019 года было продано 84,4 тыс. упаковок препарата на 698,3 млн руб. В 2015 году AbbVie анонсировала локализацию производства полного цикла "Севорана" на мощностях "Р-фарм".
Обновлено в 18:34
Политика
Премьер Пакистана призвал Трампа помочь в переговорах по Кашмиру
Пакистанский премьер-министр Имран Хан напомнил президенту США Дональду Трампу о предложении стать посредником в переговорах между Индией и Пакистаном по ситуации вокруг Кашмира.
Обновлено в 15:36
Здоровье
В три больницы Псковской области поступили передвижные медицинские комплексы
Медицинские передвижнЫе комплексы приобретены в рамках проекта «Здравоохранение» для повышения доступности медицинских услуг.
Обновлено в 07:13
Общество
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка до прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:15
Армия и оружие
Конвертоплан Osprey показали изнутри
Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено в 20:46
Футбол
Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»
С нетерпением жду следующих матчей, — написал футболист в своем Instagram.
Обновлено в 19:47
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено в 11:13
Политика
В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией
На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США
Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США.
Обновлено в 12:05
Наука
В древнем могильнике Красноярского края нашли около 2 тысяч артефактов
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края, на сегодняшних день это самый ранний из средневековых археологических памятников, которые были найдены в низовьях Ангары, сообщили в пресс-службе СФУ.
Обновлено в 21:53
Футбол
Гаттузо получил предложение возглавить «Нант»
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Нант», утверждает Soccerlink.
Обновлено в 05:17
Происшествия
На Кубани из-за угрозы смерча из двух лагерей эвакуировали 250 детей
В Славянском районе Краснодарского края из-за угрозы формирования смерчей в акватории Черного моря спасатели эвакуировали свыше 300 человек из двух детских лагерей.
Обновлено в 15:14
Экономика
Поставкам угля на Украину разрешили упасть
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 18:34
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Авто
В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для России
В Казахстане стартовало производство пикапов JAC T6 для российского рынка.
Обновлено вчера в 09:38
Армия и оружие
В Алеппо восстановили завод по переплавке металла
Обновлено в 22:02
Армия и оружие
Морская авиация Украины провела учения над Черным морем
Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено в 03:46
Политика
Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского
Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.
Обновлено в 20:04
Здоровье
Медики назвали 7 причин пить воду только теплой
Специалисты советуют каждое утро пить стакан теплой воды для поддержания полноценного обмена веществ и положительного влияния на работу других систем человеческого организма.
Обновлено в 15:57
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24