Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 годаТАСС 16:15
Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что причиной смерти футболистки стала остановка сердца.
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Взрыв прогремел в Институте рака в Каире, погиб один человек
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Ученые определили состояние, которое предшествует раку
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Обновлено в 18:18
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Российский боксер Максим Дадашев, который скончался спустя несколько дней после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, был похоронен 4 августа на городском кладбище в Петергофе (Санкт-Петербург), сообщает РИА Новости.
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