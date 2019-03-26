Футбол
Футболистам Украины победу в Люксембурге принес автогол на 90-й минутеВести.Ru вчера в 17:45
В результате гости отыгрывались после гола Тюрпеля и смогли сравнять счет после удара Цыганкова. Затем долго хозяева сдерживали атаки гостей и проиграли только после обидного автогола Родригеса на 90-й минуте встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная Украины в компенсированное время матча вырвала победу у Люксембурга
Советский спортвчера в 17:41
Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга благодаря автоголу на 93-й минуте
Чемпионатвчера в 17:41
Сборная Украины по футболу обыграла Люксембург благодаря автоголу на последних минутах
RT на русскомвчера в 17:47
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Важное за сутки
Росконтроль назвал лучшие средства для мытья пола
Обновлено в 01:48
Гаджеты
Минэнерго отказало «Стрижу» в монополии на рынке умных счетчиков
В начале февраля чиновник рекомендовал Минэнерго сделать обязательным использование для передачи данных с умных счетчиков радиотехнологии LPWAN и, в частности, закрытого протокола XNB — разработки компании «Современные радио технологии» (СРТ, бренд «Стриж»).
Обновлено в 04:39
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Происшествия
Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 04:18
Политика
Раскрыт план Порошенко в случае проигрыша выборов
Издание «Украинская правда», ссылаясь на штаб Порошенко, сообщает о том, что, если кандидат проиграет выборы, он намерен переименовать партию и сделать ставку на выборы в парламент.
Обновлено вчера в 14:37
Наука
Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»
Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.
Обновлено в 03:33
Авто
Ferrari представила уникальный трековый суперкар
Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 11:39
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Новый глава региона оценил благоустройство Челябинска на двойку
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в понедельник осмотрел Челябинск и оценил благоустройство города на двойку по пятибалльной шкале, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли пункт пропуска в ДНР
Обновлено в 05:06
Политика
Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков»
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook призвала украинцев не голосовать на президентских выборах за «старых политиков».
Обновлено в 03:54
Экономика
ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты
В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.
Обновлено в 01:36
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Футбол
Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года
По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено вчера в 05:34
Культура
Картина китайского художника оценена в $20 млн
Эксперты оценили её в $15-20 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию аукционного дома.
Обновлено в 04:12
Экономика
Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы
Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным
Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.
Обновлено в 04:32
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Хоккей
Кучеров, Сергачев и Стэмкос приложили руку к победе «Тампы»
Досрочный победитель "регулярки" клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимал на своем льду соперников из "Бостон Брюинз" и выиграл со счетом 5:4. Россиянин Никита Кучеров забросил в этом матче свою 38-ю шайбу.
Обновлено в 00:25
Кино
Блокбастер «Мстители: Финал» станет самым длинным в истории Marvel
Фильм «Мстители: Финал» может стать самым длинным в истории Marvel и одним из самых длинных современных блокбастеров.
Обновлено в 05:03
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Политика
Клинцевич: В «Единой России» состоят лучшие люди России
В партии состоят 2 миллиона человек, председатель партии — Дмитрий Медведев. Франц Клинцевич состоит в Высшем совете партии.
Обновлено в 04:09
Общество
Учительница из Барнаула лишилась работы из-за фото в купальнике
Как стало известно СМИ, барнаульская учительница русского языка и литературы, разместившая в соцсетях фотографию в закрытом купальнике, вынуждена была уволиться из школы из-за давления администрации.
Обновлено вчера в 04:32
Экономика
Объем buyback компаний из S&P 500 достиг в 4-м квартале $223 млрд - рекордная сумма
На действия компаний могло оказать влияние в том числе сильное падение фондового рынка в последние месяцы прошлого года, которое достигло кульминации в ставшую наихудшей в истории предрождественскую торговую сессию.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Петербурге тренера по баскетболу подозревают в педофилии
Фигурантом уголовного дела за иные насильственные действия сексуального характера стал 53-летний мужчина, который работает тренером в баскетбольном клубе.
Обновлено в 04:32
Футбол
Александр Медведев: «Хотим сделать „Зениту“ музей, как у „Барселоны“»
Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о развитии клубного музея, а также о том сколько заработала петербургская команда в прошлом сезоне.
Обновлено в 04:27
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.
Обновлено в 03:59
Интернет
Были названы функции Telegram, WhatsApp и Viber, о которых вы не знали
Многие используют Telegram, WhatsApp и Viber по умолчанию, не догадываясь о возможностях приложений.
Обновлено вчера в 11:48