Футбол
Футболистам Украины победу в Люксембурге принес автогол на 90-й минутеВести.Ru вчера в 17:45
В результате гости отыгрывались после гола Тюрпеля и смогли сравнять счет после удара Цыганкова. Затем долго хозяева сдерживали атаки гостей и проиграли только после обидного автогола Родригеса на 90-й минуте встречи.
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