Футбол

Футболистам Украины победу в Люксембурге принес автогол на 90-й минутеВести.Ru вчера в 17:45

В результате гости отыгрывались после гола Тюрпеля и смогли сравнять счет после удара Цыганкова. Затем долго хозяева сдерживали атаки гостей и проиграли только после обидного автогола Родригеса на 90-й минуте встречи.
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Люксембург
Государство
Государство в Западной Европе. Граничит с Бельгией на севере, на западе и на юге - с Францией, на востоке - с Германией, не имеет выхода к морю. Название происходит от древневерхненемецкого lucilinburch - «малый город». Общая площадь Люксембурга составляет 2586,4 км², что делает его одним из самых маленьких суверенных государств в Европе. Население на 1 января 2018 года составляет 602 005 человек.
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