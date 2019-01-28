Футбол
Футболистам «Сибири» полгода не платят зарплатуГазета.Ru вчера в 23:22
"Сибирь", которая выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), испытывает проблемы с выплатами зарплат. Футболисты новосибирской команды не получают ее уже с августа прошлого года, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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