Происшествия
Следствие поменяло статью, вменяемую Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и другим фигурантам дела, заявил РИА Новости адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик. Вместо побоев им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью.
РИА Новости08:34
Оценить
476 человек отреагировали
с чего всё началось
Тверской суд столицы в октябре санкционировал арест П.Мамаева, братьев Кокориных, а также А.Протасовицкого. В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».Агентство Москва07:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Происшествия
В Конго разбился Ан-26 с российским экипажем
Обновлено в 08:21
Происшествия
Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в Барселоне
В Барселоне сотни сторонников независимости Каталонии вышли на демонстрацию против заседания совета министров Испании, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Вене задержали устроившего стрельбу мужчину
Обновлено в 10:50
Происшествия
МВД просит заочно арестовать Уильяма Браудера
Тверской районный суд 21 декабря рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
На Урале с инвалида потребовали плату за проезд собаки-поводыря
Местный житель - инвалид по зрению - рассказал, что кондуктор автобуса пыталась заставить его заплатить за собаку-поводыря и оскорбляла.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Челябинца после трепанации оставили на полу в подсобном помещении
Обновлено в 05:10
Происшествия
Пассажиры избили полицейского в московском метро
Четверо пассажиров избили полицейского на станции метро «Таганская».
Обновлено в 04:29
Происшествия
Двое российских футболистов избили и ограбили женщину в Рязани
Российские футболисты Дмитрий Митин и Артем Надеев избили и ограбили женщину в Рязани.
Обновлено в 09:16
Происшествия
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили
В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Лидер «Мужского государства» получил срок за ненависть к женщинам
Создатель радикального паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков приговорен Советским районным судом Нижнего Новгорода к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК).
Обновлено в 06:15
Происшествия
Советник дагестанского премьера найден мертвым
В Дагестане найден мертвым советник премьер-министра республики Андрей Афонин, его тело обнаружено в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Звезду «Уральских пельменей» обокрали в центре Москвы
В центре Москвы неизвестные обокрали бывшего участника шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Москве женщина пыталась продать невинность 15-летней девочки
22-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение за попытку продать в Москве невинность 15-летней девочки, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста
Обновлено в 02:20
Происшествия
На «Гражданском проспекте» и «Ленинском проспекте» бомбы не нашли
Ранее закрытые станции метро "Гражданский проспект" и "Ленинский проспект" теперь открыты для входа пассажиров.
Обновлено в 10:53