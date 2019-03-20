Футбол
Футболиста задержали по подозрению в наркоторговлеNews.ru 07:31
Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле. Его арест был произведён по требованию североамериканских властей.
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Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Политика
Врио губернатора Текслер прибыл в Челябинск
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске
В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России внесет поправки в Кодекс этики, обязав сотрудников приносить извинения заключенным и их родственникам в случае нарушения их прав.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Экономика
ЦБ разработал кодекс добросовестного поведения на финансовом рынке
Банк России опубликовал проект кодекса добросовестного поведения на финансовом рынке.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году
Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:20
Транспорт
Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»
Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
Обновлено в 06:43
Политика
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Политика
Правительство Украины продлило контракт с главой «Нафтогаза»
Правительство Украины решило продлить контракт с главной НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и командой руководителей компании, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 20 марта издание Strana.ua.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Космос
Модуль «Наука» для МКС может потерять ключевую функцию после ремонта
Обновлено вчера в 22:55
Авто
Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП
Обновлено в 04:37
Путешествия
Названы самые популярные среди российских туристов страны
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран, которые были наиболее популярны среди российских туристов в прошлом году.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Анна Семенович предстала в образе брюнетки
Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Наука
На здоровье сердца и сосудов влияют изменения в микрофлоре кишечника
Эксперименты ученых свидетельствуют, что здоровье сердца и сосудов может зависеть от изменений, происходящих в микробиоме кишечника, – в частности, позитивные изменения приводят к улучшению функций сосудов и миокарда.
Обновлено в 05:16
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Спорт
Алексей Нуждов: надо перестать смотреть на спортсменов как на богов
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в интервью Денису Косинову рассказал, как относится к критике в адрес нового руководства союза, как считает нужным действовать в ситуациях с опозданием спортсменов на старт и получением ими предупреждений от WADA, и как смотрит на перспективы восстановления статуса СБР.
Обновлено в 01:00
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов
Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В Москве столкнулись грузовик и инкассаторский автомобиль
На юго-востоке Москвы столкнулись два транспортных средства — грузовой и инкассаторский автомобиль.
Обновлено в 00:52
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52