Футбол

Футболиста задержали по подозрению в наркоторговлеNews.ru 07:31

Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле. Его арест был произведён по требованию североамериканских властей.
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Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле

News.ru07:31

Экс-футболист сборной Колумбии задержан по подозрению в наркоторговле

РИА Новости05:57

Бывший футболист сборной Колумбии оказался наркоторговцем

Вести.Ru06:25

Экс-игрока сборной Колумбии задержали по подозрению в наркоторговле

Газета.Ru06:03

В Кали задержали бывшего игрока сборной Колумбии. Его подозревают в наркоторговле

Sport24.ru06:47

Бывший футболист сборной Колумбии задержан по подозрению в наркоторговле

Спорт-Экспресс05:10

Экс-хавбека сборной Колумбии Виафару арестовали за торговлю наркотиками

Бомбардир.ру05:22
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