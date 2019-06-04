Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в судREGNUM 01:52

Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд. Об этом сообщает Globoesporte со ссылкой на свои источники.

Экономика Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС и Росреестра Счётная палата РФ по фактам нарушений в работе ФАС и Росреестра подготовила обращение в правоохранительные органы.

Гаджеты Apple окончательно похоронила iPhone 5s Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.

Теннис Шарапова рассказала, когда сможет вернуться на корт Российская теннисистка Мария Шарапова, которая ранее восстанавливалась после травмы плеча, сообщила в "Инстаграме", что может сыграть на травяном турнире в Мальорке (Испания).

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Экономика РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.

Политика Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.

Происшествия Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

Авто Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса Маркетологи опирались на древнегреческую мифологию: Кельт (Celtos), сын Геркулеса, отличался твёрдым и характером и был очень смелым.

Политика Дональд Трамп нарушил протокол, коснувшись спины королевы Елизаветы Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Происшествия В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.

Экономика Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".

Здоровье Сладости и газировку в Англии будут продавать в устрашающей упаковке Сладости, чипсы и газированные напитки в Соединенном Королевстве могут начать продаваться в такой же устрашающей упаковке, ка Для борьбы с эпидемией ожирения их ведущие производители - крупные продовольственные бренды будут вынуждены отказаться от своего яркого дизайна, сообщает The Daily Mail.

Здоровье Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару Яблочный сок, разбавленный водой в два раза, является лучшим напитком для утоления жажды в жару, рассказала в интервью «Российской газете» во вторник, 4 июня, руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.

Путешествия Названы самые бюджетные страны для летнего отдыха Дешевле всего жителям России обойдётся отдых в Турции и Венгрии — 56−57 тысяч рублей.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Политика Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.

Религия Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Единоборства Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что считает себя сильнейшим представителем легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Происшествия СКР возбудил первое уголовное дело на защитника сквера в Екатеринбурге Жителя уральской столицы обвиняют в оскорблении представителя власти Следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (" Оскорбление представителя власти") на участника несанкционированной акции в сквере у екатеринбургского Театра драмы Станислава Мельниченко.

Гаджеты В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.

Общество Россиянам готовят дополнительные алименты на детей Дополнительные алименты предлагается взыскивать с россиян, чьи дети, проживающие отдельно, нуждаются в новом жилье.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.