Происшествия

Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в судREGNUM 01:52

Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд. Об этом сообщает Globoesporte со ссылкой на свои источники.
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Обвиняемый в изнасиловании Неймар получил повестку в суд, пишут СМИ

РИА Новости01:07

Президент Конфедерации футбола Бразилии: «Абсолютно уверены в Неймаре, знаем, что он за человек»

Sports.ru10:29

Как развивается дело Неймара об изнасиловании

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РБК05:23

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ТАСС02:04

Неймар считает себя невиновным в изнасиловании

Газета.Ru10:52

Полиция вручила Неймару повестку в суд и конфискует его телефон

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Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
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Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
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Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

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Беглов пообещал петербуржцам среднюю зарплату в 100 тысяч

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Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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