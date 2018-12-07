Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко прооперировали в Италии
Российская газета
вчера в 15:38

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко пропустит около полугода после операции, которую ему провели в Италии. Как сообщила пресс-служба столичного футбольного клуба, операция прошла в пятницу, 7 декабря, в римской клинике "Вилла Стюарт".
Российская газетавчера в 15:38

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Глушаков - Ещенко: «Брат, скорее выздоравливай»

Soccer.ruвчера в 15:00

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Ещенко был успешно прооперирован в Риме

Sports.ruвчера в 13:25

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Sport24.ruвчера в 14:18
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