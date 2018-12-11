Происшествия

Футболиста «Спартака» Боккетти задержали за перевозку дорогих часов
РБК
12:45

Таможня московского аэропорта Шереметьево задержала итальянского защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщает телегам-канал «Мутко против». По информации источника, футболист летал в Рим, где проходил медицинское обследование.
РБК12:45

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Спартаковским контрабандистом оказался Сальваторе Боккетти

Вести.Ru13:39

Пойманным на контрабанде часов Rolex оказался защитник «Спартака» Самуэль Жиго

Росбалт09:57

Футболиста задержали в аэропорту Москвы за перевозку дорогих часов

Life.ru09:56

СМИ сообщили имя футболиста, задержанного на таможне с часами Rolex

РИА Новости08:51

Стало известно имя футболиста «Спартака», задержанного в Шереметьеве из-за элитных часов

РЕН ТВ07:54

Пытавшегося незаконно ввезти двое часов Rolex футболиста остановили на Шереметьевской таможне

Агентство Москвавчера в 08:35

В Шереметьево на таможне остановили известного футболиста

Российская газетавчера в 11:20
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