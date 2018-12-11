Происшествия

Футболиста «Спартака» Боккетти задержали за перевозку дорогих часов
РБК
12:45

Таможня московского аэропорта Шереметьево задержала итальянского защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщает телегам-канал «Мутко против». По информации источника, футболист летал в Рим, где проходил медицинское обследование.
РБК12:45

Подробнее о событии

Спартаковским контрабандистом оказался Сальваторе Боккетти

Вести.Ru13:39

Пойманным на контрабанде часов Rolex оказался защитник «Спартака» Самуэль Жиго

Росбалт09:57

Футболиста задержали в аэропорту Москвы за перевозку дорогих часов

Life.ru09:56

СМИ сообщили имя футболиста, задержанного на таможне с часами Rolex

РИА Новости08:51

Стало известно имя футболиста «Спартака», задержанного в Шереметьеве из-за элитных часов

РЕН ТВ07:54

Пытавшегося незаконно ввезти двое часов Rolex футболиста остановили на Шереметьевской таможне

Агентство Москвавчера в 08:35

В Шереметьево на таможне остановили известного футболиста

Российская газетавчера в 11:20
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Происшествия

Напавших на полицейских в Назрани ликвидировали

Обновлено в 13:48
Происшествия

Пожар на складе на востоке Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание в здании склада на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве в среду.
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Происшествия

Полиция опубликовала фото стрелка из Страсбурга

Французская полиция опубликовала фотографию подозреваемого в стрельбе в Страсбурге. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
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Происшествия

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Семь пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Псковской области вылетели на вертолете в Санкт-Петербург, сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.
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Происшествия

В центре Москвы нашли пакет с гранатами

В Москве в автобусе на улице Большая Тульская дети нашли бесхозный пакет с двумя гранатами. Об этом сообщает «Пятый канал».
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Происшествия

Двое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии

Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае рабочих находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое - в тяжелом состоянии.
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Происшествия

Спецборт из Сирии доставил на лечение в Москву тяжелобольного ребенка

Спецборт из Сирии доставил в Москву тяжелобольного ребенка, который пройдет лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
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Происшествия

Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин

«В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.
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Происшествия

В Москве ищут мужчин, устроивших перестрелку в кафе

Двое мужчин застрелили человека в одном из столичных кафе, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК Юлия Иванова.
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Происшествия

Суд арестовал участника банды Басаева

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Происшествия

Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину

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Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии

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Происшествия

Полиция Торонто задержала мужчину, размахивавшего в метро топором

Полиция канадского города Торонто задержала мужчину с топором на одной из станций подземки. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.
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Происшествия

Хоккеиста Евгения Артюхина обманули на 16 миллионов рублей

Артюхин сообщил, что два года назад приятель взял у него в долг 16 миллионов рублей и до сих пор не вернул.
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Происшествия

Пассажиров вновь пускают в переход с «Владимирской» на «Достоевскую»

Петербуржцев и гостей города временно не пускали туда им приходилось продумывать свой маршрут с учетом сложившихся обстоятельств.
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