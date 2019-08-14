Футбол

Футболиста «Сочи» дисквалифицировали на четыре матчаКП - Кубань 10:31

Сербский защитник ФК «Сочи» Иван Миладинович получил наказание от дисциплинарного комитета в виде дисквалификации на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова. Инцидент произошел во встрече пятого тура РПЛ.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Водородная бомба — нет. Федя номер 9 — да». Миладинович обратился к травмированному Чалову

Sport24.ru16:36

«Сочи» опубликовал видеообращение Миладиновича к Чалову

Спорт-Экспресс16:03

Григорьянц: судьи указали, что не видели эпизода с нанесением травмы Чалову

Чемпионат10:51

Игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча за разбитый нос Чалова

Матч ТВ09:43

Защитник «Сочи» Миладинович, сломавший нос Чалову, дисквалифицирован на 4 матча

Sports.ru09:36

Игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча за разбитый нос Чалова

Sportbox.RU09:43

Миладинович дисквалифицирован на четыре матча

RT на русском09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:57, Ашберн
Политика

Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине

Обновлено вчера в 20:20
Здоровье

Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись

Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Музыка

Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом в честь его 20-летия

Кристина Агилера отметит 20-летие со дня выхода своего дебютного альбома его перезапуском в трех разных вариантах, сообщает Billboard.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Здоровье

«Нет врачей»: в поликлинике Кургана пациентке отказали в приёме

В Кургане после жалобы пациентки в социальной сети из поликлиники, где «нет врачей» уволился специалист поликлиники.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться

Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Британка обожгла глаза после попытки сварить яйца в микроволновке

Обновлено в 19:56
Футбол

Неймар снова вспомнил победу «Барселоны» над «ПСЖ»

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года.
Обновлено в 13:00
Экономика

Фондовые индексы США потеряли 3%

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено в 20:32
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Происшествия

Из-за тумана в Екатеринбурге не смогли приземлиться самолеты

Из-за тумана несколько пассажирских самолетов не смогли приземлиться и были отправлены на запасной аэропорт в Тюмень.
Обновлено в 22:54
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась на $3

По состоянию на 20:42 мск рост цены на нефть Brent замедлился до 4,2% ($58,73 за баррель).
Обновлено в 13:47
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу

Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Наука

Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении

Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре

Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 16:15
Кино

Вышел русский трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью

В Сети появился дублированный трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью, Александрой Даддарио и Сэди Кальвано в главных ролях.
Обновлено в 16:46
Футбол

Шунин поддержит «Динамо» в матче с «Локомотивом» на фанатской трибуне

Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин будет болеть за свою команду в матче шестого тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом" на фанатской трибуне, сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.
Обновлено в 16:25
Происшествия

У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении

В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено в 19:07
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено в 19:38
Политика

В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым

Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено в 11:22
Экономика

ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Моряков на Камчатке подняли по учебной тревоге

Соединение охраны водного района на Камчатке поднято по учебной тревоге.
Обновлено в 22:48
Авто

Rolls-Royce выпустил прощальную версию Rolls-Royce Ghost Zenith

Британская компания презентовала специальную версию седана Rolls-Royce Ghost под названием Zenith.
Обновлено в 06:32
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное