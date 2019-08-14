Футбол
Футболиста «Сочи» дисквалифицировали на четыре матчаКП - Кубань 10:31
Сербский защитник ФК «Сочи» Иван Миладинович получил наказание от дисциплинарного комитета в виде дисквалификации на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова. Инцидент произошел во встрече пятого тура РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:57, Ашберн
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье
Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись
Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Музыка
Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом в честь его 20-летия
Кристина Агилера отметит 20-летие со дня выхода своего дебютного альбома его перезапуском в трех разных вариантах, сообщает Billboard.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Здоровье
«Нет врачей»: в поликлинике Кургана пациентке отказали в приёме
В Кургане после жалобы пациентки в социальной сети из поликлиники, где «нет врачей» уволился специалист поликлиники.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться
Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Футбол
Неймар снова вспомнил победу «Барселоны» над «ПСЖ»
Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года.
Обновлено в 13:00
Экономика
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено в 20:32
Происшествия
Из-за тумана в Екатеринбурге не смогли приземлиться самолеты
Из-за тумана несколько пассажирских самолетов не смогли приземлиться и были отправлены на запасной аэропорт в Тюмень.
Обновлено в 22:54
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась на $3
По состоянию на 20:42 мск рост цены на нефть Brent замедлился до 4,2% ($58,73 за баррель).
Обновлено в 13:47
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Наука
Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении
Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 16:15
Кино
Вышел русский трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью
В Сети появился дублированный трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью, Александрой Даддарио и Сэди Кальвано в главных ролях.
Обновлено в 16:46
Футбол
Шунин поддержит «Динамо» в матче с «Локомотивом» на фанатской трибуне
Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин будет болеть за свою команду в матче шестого тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом" на фанатской трибуне, сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.
Обновлено в 16:25
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено в 19:07
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено в 19:38
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено в 11:22
Экономика
ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Моряков на Камчатке подняли по учебной тревоге
Соединение охраны водного района на Камчатке поднято по учебной тревоге.
Обновлено в 22:48
Авто
Rolls-Royce выпустил прощальную версию Rolls-Royce Ghost Zenith
Британская компания презентовала специальную версию седана Rolls-Royce Ghost под названием Zenith.
Обновлено в 06:32
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44