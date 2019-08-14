Сербский защитник ФК «Сочи» Иван Миладинович получил наказание от дисциплинарного комитета в виде дисквалификации на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова. Инцидент произошел во встрече пятого тура РПЛ.

Футболиста «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча

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