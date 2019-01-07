Футбол
Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США
Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в СШАРБК20:23
Сам Руни недоступен для комментариев, отмечает WP. Тем временем инцидент с задержанием футболиста прокомментировала пресс-служба клуба «Ди Си Юнайтед». «Нам известны сообщения о том, что Уэйн Руни был задержан в декабре», — приводит издание заявление «Ди Си Юнайтед».
РБК20:23
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Наиболее «болезненным» положением томоса об автокефалии для «новой церкви» станет запрет создавать свои структуры за пределами страны.
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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС перенесли
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправится к Международной космической станции (МКС) на неделю позже плана.
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Общество
Скончалась экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Бывшие участники популярного телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" сообщили в социальных сетях о кончине бывшей участнице проекта, финалистки его XVII сезона Дарии Воскобоевой.
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Политика
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
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Кино
Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за роль в «Методе Комински»
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Футбол
Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США
Агент экс-капитана сборной Англии и бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Пол Стретфорд объяснил, какие обстоятельства привели к задержанию в декабре минувшего года футболиста в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.
Обновлено в 20:23
Политика
Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной
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Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
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Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море
В Черное море направляется большой десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry, говорится на странице командования шестого флота ВМС США в Facebook.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе
Группа лыжников сбилась с маршрута на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля нанесла удары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
NI оценил новое российское САО «Лотос»
Журнал The National Interest рассказал о новом самоходном артиллерийском орудии (САО) России 2С42 "Лотос".
Обновлено в 20:41
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.
Обновлено в 19:47
Происшествия
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Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress
Штраф в 15 тыс. рублей назначен жителю Новокузнецка, признанному виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
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Спорт
Экс-глава WADA назвал критиков агентства толпой линчевателей
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд сравнил критиков агентства с толпой линчевателей.
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Кино
В Лос-Анджелесе будут названы лауреаты премии «Золотой глобус»
Кинокритики журнала Variety считают, что в этом году больше всего повезет на премии мелодраме Брэдли Купера "Звезда родилась" и "Богемской рапсодии" Брайана Сингера.
Обновлено в 03:07
Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов
Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
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Овечкин и Кузнецов принесли победу «Вашингтону» над «Детройтом»
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Трамп заявил, что не обещал скорого вывода войск США из Сирии
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Политика
Роскосмос может выйти из проекта окололунной станции NASA
Россия может покинуть совместный с американской стороной проект по созданию окололунной космической станции Gateway из-за срыва визита в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 20:20
Происшествия
В Афганистане при обрушении на шахте погибли более 30 человек
В результате обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане погиб как минимум 31 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Сербские спасатели эвакуировали застрявших в горах россиян
Сербские спасатели помогли россиянам, застрявшим в горах на западе страны.
Обновлено в 18:42
Общество
Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды»
Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29