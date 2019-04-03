Футболиста Пеле госпитализировали в ПарижеГоворит Москва 11:46

Радио RMC Sport передаёт, что угрозы жизни нет, Пеле находится под наблюдением врачей в качестве меры предосторожности.

Интернет Миллионы записей пользователей Facebook нашли в открытом доступе Сотрудники компании UpGuard, которая специализируется на кибербезопасности, нашли персональные данные миллионов пользователей Facebook в свободном доступе в облачных хранилищах Amazon.

Шоу-бизнес Анна Бузова опровергла слухи о дружбе с женой Дмитрия Тарасова В интернете в последнее время очень активно ходят слухи, что Анастасия Тарасова дружит с родной сестрой Ольги Бузовой - Анной.

Единоборства Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.

Политика Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.

Происшествия Суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову Головинский суд Москвы продлил на месяц арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в поджоге офиса «Единой России».

Происшествия Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован В 2−3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).

Происшествия В Саратове проверяет сообщение о краже исторической ограды Саратовская полиция проводит проверку по сообщениям о хищении части ограды сквера Первой учительницы в центре города, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе городского УМВД.

Здоровье Роскачество дало рекомендации по выбору аптечной ромашки Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору аптечной ромашки, а также рассказали о полезных свойствах этого растения.

Футбол «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России В первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 (Миранчук, 68; Новосельцев, 86 — Еременко, 50; Попов, 84).

Кино Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.

Политика На требования команды Зеленского ответила поверенный Порошенко Зампредседателя украинской Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook ответила на требования, которые штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предъявил действующему главе государства Петру Порошенко.

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Происшествия Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

Происшествия Появилось видео задержания мэра Евпатории ФСБ опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова, передает ТАСС.

Происшествия В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.

Экономика Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.

Происшествия Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).

Авто Путин открыл первый в России завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz В Московской области в индустриальном парке «Есипово» сегодня, 3 апреля 2019 года, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в присутствии президента РФ Владимира Путина открыл первый в России завод немецкого автомобилестроительного концерна Daimler по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.

Кино Минюст против Спилберга: Сможет ли Netflix бороться за «Оскар» Министерство юстиции США предупредило Академию кинематографических искусств и наук (вручает премии «Оскар»), что любые попытки ограничить возможность Netflix и других потоковых сервисов выдвигать фильмы на «Оскар» могут нарушать антимонопольное законодательство, пишет Variety.