Футболиста Пеле госпитализировали в ПарижеГоворит Москва 11:46

Радио RMC Sport передаёт, что угрозы жизни нет, Пеле находится под наблюдением врачей в качестве меры предосторожности.

Политика Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400 Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.

Экономика ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.

Экономика Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.

Политика Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.

Политика Порошенко ответил на вызов Зеленского опросом Действующий президент Украины Петр Порошенко в ответ на предложение лидера президентской гонки Владимира Зеленского насчет публичных дебатов разместил опрос в своем Telegram-канале.

Армия и оружие В НАТО призвали Германию продолжать увеличение расходов на оборону Германия начала увеличивать расходы на оборону, но союзники по НАТО призывают ее расходовать еще больше.

Единоборства Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Двое детей погибли при пожаре в Чувашии В чувашском Новочебоксарске устанавливаются обстоятельства гибели двух детей при пожаре в жилом доме.

Здоровье Медики поняли, как бороться с бессонницей Оказалось, никакие препараты не смогут заменить сон, а вот специальный режим помогает не только хорошо спать, но еще и высыпаться.

Политика В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.

Политика Генсек НАТО призвал улучшить отношения с Россией «Россия никуда не уйдет, и нам нужно попытаться улучшить отношения с Россией», — сказал генсек, выступая в Вашингтоне на 70-летнем юбилее НАТО.

Шоу-бизнес Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.

Финансы Минфин разместил ОФЗ выпуска 26226 на 48,08 млрд рублей Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 48,08 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Происшествия С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.

Происшествия Прокуратура готовит четвёртый арест экс-главы Nissan Карлоса Гона Бывший глава Nissan Карлос Гон и его партнёр Грег Келли были арестованы в ноябре прошлого года по подозрению в сокрытии доходов.

Общество Гисметео, прогноз погоды в Москве и России: что нас ждёт на майские праздники Специалисты Гисметео – одного из самых популярных российских сайтов о погоде – опубликовали долгосрочный прогноз погоды на майские праздники.

Политика В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для террористов В столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Экономика Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.

Политика Кремль возмутили планы НАТО в Черном море В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Единоборства Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".

Политика США нашли, кому еще можно впарить американское оружие Соединенные Штаты, затягивая в Североатлантический альянс Черногорию и Македонию, видят в них не военных партнеров, а потенциальных покупателей американского вооружения.

Интернет В YouTube Music и YouTube Premium появились новые недорогие тарифы для студентов Стоимость студенческой подписки на YouTube Music сейчас составляет 95 рублей, а на YouTube Premium — 125 рублей.

Шоу-бизнес Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу Певицу Бритни Спирс поместили в психбольницу, сообщил телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на портал TMZ.