Футбол
Футболиста Пеле госпитализировали в ПарижеГоворит Москва 11:46
Радио RMC Sport передаёт, что угрозы жизни нет, Пеле находится под наблюдением врачей в качестве меры предосторожности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Политика
Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.
Обновлено в 18:15
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Экономика
Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь
Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
Обновлено в 06:42
Политика
Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике
Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Политика
Порошенко ответил на вызов Зеленского опросом
Действующий президент Украины Петр Порошенко в ответ на предложение лидера президентской гонки Владимира Зеленского насчет публичных дебатов разместил опрос в своем Telegram-канале.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие
В НАТО призвали Германию продолжать увеличение расходов на оборону
Германия начала увеличивать расходы на оборону, но союзники по НАТО призывают ее расходовать еще больше.
Обновлено в 17:29
Единоборства
Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:51
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Чувашии
В чувашском Новочебоксарске устанавливаются обстоятельства гибели двух детей при пожаре в жилом доме.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Медики поняли, как бороться с бессонницей
Оказалось, никакие препараты не смогут заменить сон, а вот специальный режим помогает не только хорошо спать, но еще и высыпаться.
Обновлено вчера в 17:40
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
Обновлено в 17:48
Политика
В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма
На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Политика
Генсек НАТО призвал улучшить отношения с Россией
«Россия никуда не уйдет, и нам нужно попытаться улучшить отношения с Россией», — сказал генсек, выступая в Вашингтоне на 70-летнем юбилее НАТО.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Кино
Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 08:37
Финансы
Минфин разместил ОФЗ выпуска 26226 на 48,08 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 48,08 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 13:07
Происшествия
С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте
Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Прокуратура готовит четвёртый арест экс-главы Nissan Карлоса Гона
Бывший глава Nissan Карлос Гон и его партнёр Грег Келли были арестованы в ноябре прошлого года по подозрению в сокрытии доходов.
Обновлено в 04:18
Общество
Гисметео, прогноз погоды в Москве и России: что нас ждёт на майские праздники
Специалисты Гисметео – одного из самых популярных российских сайтов о погоде – опубликовали долгосрочный прогноз погоды на майские праздники.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Северной Македонии
Обновлено в 01:01
Политика
В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России
Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для террористов
В столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 13:23
Экономика
Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей
В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Политика
США нашли, кому еще можно впарить американское оружие
Соединенные Штаты, затягивая в Североатлантический альянс Черногорию и Македонию, видят в них не военных партнеров, а потенциальных покупателей американского вооружения.
Обновлено в 11:33
Интернет
В YouTube Music и YouTube Premium появились новые недорогие тарифы для студентов
Стоимость студенческой подписки на YouTube Music сейчас составляет 95 рублей, а на YouTube Premium — 125 рублей.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу
Певицу Бритни Спирс поместили в психбольницу, сообщил телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на портал TMZ.
Обновлено в 18:20
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
Российские дилеры марки начали прием заказов на обновленную версию полноразмерного внедорожника Volvo XC90, товарные образцы которого поступят в дилерские центры в начале лета.
Обновлено в 06:39