Футбол

Футболиста Пеле госпитализировали в ПарижеГоворит Москва 11:46

Радио RMC Sport передаёт, что угрозы жизни нет, Пеле находится под наблюдением врачей в качестве меры предосторожности.
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СМИ: в Париже госпитализировали Пеле

ТАСС10:18

Пеле доставлен в одну из больниц Парижа после приступа столбняка и лихорадки

Советский спорт10:42

Пеле госпитализирован в Париже

Спорт-Экспресс10:23

Пеле госпитализирован в Париже

Чемпионат10:20

СМИ сообщили о госпитализации Пеле в Париже

Матч ТВ10:45

СМИ: Пеле госпитализирован в Париже

РИА Новости10:05

Пеле вчера госпитализировали в Париже

Sports.ru10:58
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
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