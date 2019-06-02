Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасилованииИзвестия 18:35

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte. По данным издания, некая женщина, также гражданка Бразилии, сообщила, что во время ее визита в Париж 15 мая в одном из отелей Неймар напал на нее.
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СМИ сообщили об обвинении футболиста Неймара в изнасиловании

РБК20:04

Отец Неймара назвал обвинения в изнасиловании вымогательством

Известия20:49

Известны подробности обвинения Неймара в изнасиловании

Газета.Ru20:29

Отец Неймара заявил, что обвинения в изнасиловании являются вымогательством

ТАСС19:40

СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании

Советский спорт18:37

Отец Неймара отреагировал на обвинение сына в изнасиловании

Спорт-Экспресс20:42

СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании

РИА Новости18:00
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