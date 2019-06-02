Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасилованииИзвестия 18:35
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte. По данным издания, некая женщина, также гражданка Бразилии, сообщила, что во время ее визита в Париж 15 мая в одном из отелей Неймар напал на нее.
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На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
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Наука
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Обновлено в 09:39
Происшествия
Ребенок погиб в ДТП в Нижегородской области
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