Футбол

Футболиста Газинского признали лучшим спортсменом края в 2018 году
КП - Кубань
10:05

По итогам интернет-голосования игрока ФК «Краснодар» Юрия Газинского признали лучшим спортсменом Кубани в 2018 году. 21 декабря в Краснодаре сотрудники Федерации спортивных журналистов региона и Олимпийского совета края вручили полузащитнику награду «Спортсмен Кубани».
КП - Кубань10:05

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Юрий Газинский назван лучшим спортсменом Краснодарского края в 2018 году

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Газинский признан лучшим спортсменом Краснодарского края в 2018 году

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Игрока ФК «Краснодар» Газинского признали спортсменом года Кубани

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Лауреатом премии «Спортсмен Кубани 2018» стал капитан сборной России по футболу и игрок ФК «Краснодар» Юрий Газинский

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Юрий Газинский - спортсмен года на Кубани

Спорт-Экспресс06:35

Газинский получил премию «Спортсмен Кубани»

Матч ТВ06:21

Газинский — лучший спортсмен Краснодарского края в 2018 году

Sport24.ru08:37
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