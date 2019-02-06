Футбол

Футболиста «Енисея» Сарра обвинили в изнасилованииREGNUM 05:19

Сенегальский полузащитник Бабакар Сарр, перешедший из норвежского «Мольде» в красноярский «Енисей», обвиняется в изнасиловании.
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Берегите женщин! Новичок «Енисея» проходит в Норвегии по делу об изнасиловании

Советский спорт14:21

Обвиненный в изнасиловании новичок «Енисея» Сарр вызван в суд в День святого Валентина

Sport24.ruвчера в 23:45

СМИ: Новичок «Енисея» Сарр находится под следствием по делу об изнасиловании

Матч ТВ02:47

Новичок «Енисея» Сарр обвиняется в изнасиловании

Чемпионат01:58

Источник: новичок «Енисея» подозревается в изнасиловании

Спорт-Экспресс04:41

Новичок «Енисея» предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Soccer.ru00:19

Новичок «Енисея» Сарр обвинен в изнасиловании. 14 февраля он должен явиться в суд

Sports.ruвчера в 16:26
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Общество

Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами

Обновлено в 05:12
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяца

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 07:41
Авто

BMW отзывает почти 30 тысяч автомобилей в России

Немецкий концерн BMW отзывает 28,631 тыс. автомобилей различных моделей, реализованных в России.
Обновлено в 14:53
Происшествия

В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 08:32
Авто

Новая Toyota Corolla будет представлена в России в единственной версии

Японская автомобилестроительная компания Toyota представит в России модель Toyota Corolla с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с. В компании уверены, что новое поколение автомобиля догнало по техническим характеристикам модель Camry.
Обновлено в 14:11
Происшествия

В доме журналистки радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме журналистки радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в среду адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова.
Обновлено в 10:49
Авто

Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы

Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Неизвестный наехал на полицейского в Москве

Как отмечается, в Москве объявлен план перехват. При этом неизвестный наехал полицейскому на ногу.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Три подростка отравились в бассейне фитнес-клуба в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с признаками отравления госпитализировали трех несовершеннолетних, которым стало плохо во время посещения бассейна в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте главного управления Следственного комитета (СК) по региону.
Обновлено в 12:35
Авто

Audi обновила внешность купе и родстера TT RS

Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Авто

Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda

Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Кино

Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки»

Одним из наиболее известных фильмов Ворличека является картина «Три орешка для Золушки» (1973), основанная на сказке братьев Гримм в переложении чешской писательницы Божены Немцовой.
Обновлено в 09:09
Наука

Ученые: Люди получили развитый мозг благодаря жиру

Обновлено в 11:11
Происшествия

СК возбудил дело после смерти ребенка в приемной семье в Подмосковье

Обновлено в 05:11
Общество

Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике

Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено в 14:31
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе

Обновлено в 04:31
Общество

Космонавты из ОАЭ прошли в подмосковном лесу тренировки по выживанию

Двое космонавтов из ОАЭ, проходящих тренировки в Центре подготовки космонавтов, приступили к выживанию в подмосковном лесу, говорится в видео телестудии "Роскосмоса", опубликованном в YouTube.
Обновлено в 14:42
Политика

Бывший президент Бразилии Лула получил ещё почти 13 лет тюрьмы

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорён к ещё почти 13 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег в рамках второго уголовного процесса, сообщает AFP.
Обновлено в 14:29
Политика

Служба гражданства и иммиграции США закрывает московский офис

Московский офис Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) будет закрыт с 29 марта.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Из воинской части на Украине украли американскую военную технику

На Украине открыто уголовное производство по факту хищения семи тепловизионных прицелов и восьми приборов ночного видения, переданных ранее США для одной из воинских частей Львовской области.
Обновлено в 08:23
Театры

Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»

Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Космос

NASA перенесло полет корабля Crew Dragon к МКС

Обновлено в 11:43
Авто

Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах

Уже в феврале этого года на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет мировая премьера лимузина Aurus (проект "Кортеж").
Обновлено в 10:17
Гаджеты

Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

Обновлено в 12:21
Экономика

Инфляция в России в январе ускорилась до 5%

Годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% (к январю 2018 года), а по отношению к декабрю цены выросли на 1%, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 08:01
Общество

Ульяновских школьников пытались накормить вафлями с червями

Обновлено в 08:15
Происшествия

«Нант» требует у «Кардиффа» деньги за Салу

Если деньги не будут перечислены, то французская сторона обратится в суд. "Кардифф Сити" приобрел Салу у "Нанта" 20 января.
Обновлено в 11:18
Технологии

«Медуза» обнаружила «ВКонтакте» алгоритм, который автоматически удаляет признанные экстремистскими картинки

В социальной сети «ВКонтакте» существует алгоритм, который автоматически удаляет контент, внесенный в Федеральный список экстремистских материалов Минюста.
Обновлено в 13:56
Авто

Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq

Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.
Обновлено в 06:05
Авто

Продажи автомобилей в России в январе продолжили рост

Рост продаж новых автомобилей в России в 2019 году продолжает тенденцию минувшего года.
Обновлено в 11:00
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