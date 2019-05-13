Футболиста «Челси» Дринкуотера лишили прав за езду в нетрезвом видеРБК 06:45

Полузащитник футбольного клуба «Челси» Дэнни Дринкуотера признал себя виновным в езде в нетрезвом виде в магистратском суде Стокпорта, сообщает британская газета The Guardian.

Футболиста «Челси» Дринкуотера лишили прав за езду в нетрезвом виде

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