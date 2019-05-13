Происшествия

Футболиста «Челси» Дринкуотера лишили прав за езду в нетрезвом видеРБК 06:45

Полузащитник футбольного клуба «Челси» Дэнни Дринкуотера признал себя виновным в езде в нетрезвом виде в магистратском суде Стокпорта, сообщает британская газета The Guardian.
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Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде

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РИА Новости07:33

СМИ: футболист «Челси» Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде

ТАСС07:00

Полузащитник «Челси» Дринкуотер лишен водительских прав

Вести.Ru07:13

Футболиста «Челси» Дринкуотера лишили прав за езду в нетрезвом виде

РБК06:45

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Дэнни Дринкуотер
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба Премьер-лиги «Челси». Выступал в сборной Англии.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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