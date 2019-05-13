Футболиста «Челси» Дринкуотера лишили прав за езду в нетрезвом видеРБК 06:45

Полузащитник футбольного клуба «Челси» Дэнни Дринкуотера признал себя виновным в езде в нетрезвом виде в магистратском суде Стокпорта, сообщает британская газета The Guardian.

Футболиста «Челси» Дринкуотера лишили прав за езду в нетрезвом виде

Футбол Алексис извинился перед болельщиками «Манчестер Юнайтед» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес после домашнего матча 38-го тура чемпионата Англии с «Кардифф Сити» (0:2) в социальной сети извинился перед болельщиками за поражение.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Кино Вышел тизер финальной серии «Игры престолов» В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».

Общество В Роструде напомнили о следующих длинных выходных Следующие и последние в текущем году длинные выходные в России выпали на ноябрь. Об этом сообщили в Роструде, передает РИА Новости.

Технологии «ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.

Шоу-бизнес Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.

Транспорт В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.

Экономика Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4% Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Происшествия В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.

Общество В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.

Общество Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.

Политика Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.

Политика Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.

Политика Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.

Происшествия СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.

Общество Минтруд предложил работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов "Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида", - рассказали в министерстве.

Происшествия В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.

Происшествия Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.

Экономика Средняя зарплата в Москве может достигнуть 135 тыс. рублей к 2024 году Средняя зарплата в Москве может вырасти до 120-135 тыс. рублей через пять-шесть лет при положительном развитии экономики столицы.

Политика Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100 Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.