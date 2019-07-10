Игрок немецкого клуба расплакался на поле из-за расистских оскорблений. Из-за произошедшего инцидента матч был прерван. Жертвой оскорблений на расовой почве стал 20-летний Джорди Осеи-Туту, который выступает за "Бохум" на правах аренды.

Футболист заплакал во время матча из-за расистских оскорблений

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