Футбол
Футболист сборной Украины не исключил переезда в РоссиюPravda.Ru 05:48
Футболист сборной Украины Евгений Хачериди подчеркнул, что мог бы согласиться на переход в российский клуб. Защитник, который сейчас выступает за греческий ПАОК, заявил, что не осуждает Ярослава Ракицкого. Зимой футболист перешел из "Шахтера" в "Зенит".
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Футбол
Колосков прокомментировал арест Платини
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие
По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 17:59
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ
Обновлено в 01:55
Общество
Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР
Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот».
Обновлено в 06:04
Происшествия
Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
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Наука
Трансплантация кала привела к смерти пациента
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Обновлено вчера в 09:00
Энергетика
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Обновлено в 04:16
Политика
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
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Астраханский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой не получил ни одного балла на Едином госэкзамене по математике, так как компьютер не распознал его ответы.
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В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
Накануне Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 05:55
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Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:05
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В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Общество
Указатель «Город бесов» повесили перед въездом в Екатеринбург
На Кольцовской трассе, которая ведет из аэропорта в Екатеринбург, неизвестные повесили табличку «Город бесов».
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Россияне недостаточно защищены от рисков и угроз
В среднем 61,3% респондентов отмечает отсутствие каких-либо изменений в уровне защищенности значимых для граждан ценностей за последние два года.
Обновлено в 05:37
Политика
Постпред России прокомментировал наращивание Ираном урана
Наращивание Ираном низкообогащенного урана является политическим сигналом участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:26
Политика
Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском
Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В Швеции над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР
В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю подняли флаг СССР. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет газета Expressen.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Верховный суд РФ ликвидировал три партии
В случае, если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ.
Обновлено в 04:55
Футбол
Мюллеру предложили 25 млн евро в китайском клубе
Как сообщает Kicker, форвард "Баварии" Томас Мюллер получил предложение из Китая, в соответствии с которым он бы получал 25 млн евро в год.
Обновлено в 03:29
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
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