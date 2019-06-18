Футбол
Футболист сборной России Комличенко стал отцомRT на русском 08:35
В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей в 32 встречах, что является рекордом турнира. Его гол также помог «Младе Болеслав» пробиться в Лигу Европы. Летом 2019 года он был впервые вызван в сборную России, но так и не дебютировал в составе команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:46
Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено в 13:30
Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»
Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Экономика
Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва
Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона
Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово
Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Музыка
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления
Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Энергетика
Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин
Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено в 16:54
Политика
Избрание Зеленского назвали в США шансом для Донбасса
Избрание Владимира Зеленского президентом Украины дало хорошую возможность разрешить пятилетний конфликт в Донбассе.
Обновлено в 18:22
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Обновлено в 03:49
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова рассказала о своих отношениях с бывшим мужем
Певица призналась, что у нее часто интересуются, как ей удалось сохранить хорошие отношения с экс-супругом.
Обновлено в 01:14
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:52
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Футбол
Платини освободили из-под стражи
Что важно знать Платини был президентом УЕФА в 2007-2015 годах.
Обновлено в 20:00
Политика
Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским
Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Экономика
В Конгрессе попросили Facebook отложить выпуск криптовалюты
Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс во вторник попросила компанию Facebook отложить выпуск в обращение собственной криптовалюты Libra, который намечен на 2020 год, до тех пор пока законодатели и регуляторы США не завершат соответствующие проверки.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Интернет
Facebook хочет запустить свою криптовалюту
Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
Обновлено в 17:25
Футбол
Сёмин: ни разу не видел Мурило в игре
Обновлено в 14:14
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 17:46