Футбол
Футболист сборной России Комличенко стал отцомRT на русском 08:35
В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей в 32 встречах, что является рекордом турнира. Его гол также помог «Младе Болеслав» пробиться в Лигу Европы. Летом 2019 года он был впервые вызван в сборную России, но так и не дебютировал в составе команды.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
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