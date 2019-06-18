Футбол

Футболист сборной России Комличенко стал отцомRT на русском 08:35

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России по футболу Николай Комличенко стал отцом. Об этом сообщила пресс-служба «Краснодара», воспитанником которого он является, поздравив 23-летнего игрока с радостным событием.
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