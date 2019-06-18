Футбол
Футболист сборной России Комличенко стал отцомRT на русском 08:35
Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России по футболу Николай Комличенко стал отцом. Об этом сообщила пресс-служба «Краснодара», воспитанником которого он является, поздравив 23-летнего игрока с радостным событием.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 07:59
Политика
В РАН призвали Путина реформировать статьи о наркотиках
Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента России Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками.
Обновлено в 09:59
Космос
На Марсе зафиксировали появление кратера
Орбитальный аппарат NASA заснял кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, передает Space.
Обновлено в 10:39
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа
Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ослабление антироссийских санкций возможны при условиях выполнения минских договоренностей.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Российские самолеты-амфибии Бе-200 начнут поставлять в США в 2020 году
Поставки в Чили планируется начать в 2020 году. Напомним, контракт на поставку десяти самолетов Бе-200 в США был подписан 8 сентября 2018.
Обновлено в 06:40
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%
Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 10:10
Экономика
Численность населения России сократится до 100 млн человек – ООН
Доклад касательно сокращения численности населения России был представлен в ООН.
Обновлено в 04:58
Авто
Chery готовит второй кроссовер под брендом Exeed
Обновлено в 09:21
Спорт
Организатор Moscow Cyber Cup покинул свой пост
Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский, участвовавший в организации Moscow Cyber Cup, покинул свой пост.
Обновлено в 09:23
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
Финансы
Курс доллара опустился ниже 64 рублей
По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.
Обновлено в 09:52
Музыка
Пугачева в Минске повторит юбилейный концерт
Концерт повторит выступление артистки в Кремлевском дворце по случаю 70-летия исполнительницы, рассказала пресс-атташе Пугачевой Елена Чупракова.
Обновлено в 10:55
Общество
В Италии умерла старейшая жительница Европы
Обновлено в 10:38
Наука
Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен
Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
Обновлено в 08:36
Экономика
Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду, что "социального взрыва" в России не будет.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Министр здравоохранения прокомментировала отсутствие льготных лекарств для новгородцев
В радиоэфир с министром здравоохранения Новгородской области дозвонились льготники, не получающие положенные им лекарства.
Обновлено в 06:10
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Обновлено в 09:44
Происшествия
Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:35
Общество
Больше не Иваново: Названы главные «города невест» в России
Обновлено в 03:00
Происшествия
Брата убитой в Испании 13-летней россиянки объявили в розыск
Правоохранительные органы Испании объявили в розыск несовершеннолетнего брата 13-летней россиянки, убитой в каталонском городе Матаро.
Обновлено в 08:14
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Политика
В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения
В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Политика
Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса
Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
Обновлено в 08:54