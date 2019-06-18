Футбол
Футболист сборной России Комличенко стал отцомRT на русском 08:35
Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России по футболу Николай Комличенко стал отцом. Об этом сообщила пресс-служба «Краснодара», воспитанником которого он является, поздравив 23-летнего игрока с радостным событием.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
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Собянин открыл в «Лужниках» дворец гимнастики
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Наталия Медведева впервые показала поклонникам своего младшего ребенка, пол и имя которого актриса продолжает держать в тайне.
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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
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След мощного взрыва обнаружили на Марсе
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Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
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Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
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Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
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Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП
Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59
Баскетбол
Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА
Обновлено в 11:16
Происшествия
Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена
Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.
Обновлено в 12:18
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
40 лет назад Брежнев и Картер подписали Договор ОСВ-2
18 июня 1979 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Джимми Картер на встрече в Вене подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений – ОСВ-2, ставший одним из важнейших результатов разрядки.
Обновлено в 03:00
Общество
Радий Хабиров попросил карикатуриста извиниться перед татарами
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил известного башкирского художника Камиля Бузыкаева извиниться перед татарами за его карикатуру, вызвавшую резонанс среди татарской общественности.
Обновлено в 10:06
Технологии
«Мегафон» запустил платформу для поиска пропавших людей
Система, разработанная и протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте, позволяет сократить время на поиск свидетелей и упростить задачу спасательных служб.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 11:57
Футбол
«Тамбов» сыграет со «Спартаком» в Волгограде
"Тамбов" в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со "Спартаком" на "Волгоград-Арене" Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
ЕС отложил вопрос переговоров по приёму Северной Македонии и Албании
Ранее глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини призвала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС.
Обновлено в 11:59
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Блоки питания FSP Dagger Pro формата SFX вышли в версиях мощностью 550 и 650 Вт
Обновлено в 10:45
Теннис
Шарапова выиграла в своем первом матче за полгода
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Россия поставит США самолёты-амфибии Бе-200
В 2020–2021 году Россия планирует поставить в США десять самолётов-амфибий Бе-200.
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Авто
АвтоВАЗ решил проблему некачественной покраски Lada 4x4
Российский автогигант «АвтоВАЗ» сообщил автолюбителям нашей страны приятную новость.
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Общество
Приставы были в шоке от проекта отмены клеток в судах, заявили в УФССП
Судебные приставы были шокированы идеей убрать ограждения из залов судов, заявил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Москве Сергей Замородских.
Обновлено в 10:37
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Под Калининградом пятеро детей пострадали в ДТП
Обновлено в 11:59
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43