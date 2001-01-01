Футбол

Футболист сборной России Федор Кудряшов провел тренировку с «Торпедо»РБК 07:05

Защитник сборной России Федор Кудряшов провел первую тренировку в составе московского «Торпедо», которое в следующем сезоне будет выступать в первенстве ФНЛ (второй по силе дивизион чемпионата России), сообщает «Спорт-Экспресс».
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