Футбол
Футболист сборной России Федор Кудряшов провел тренировку с «Торпедо»РБК 07:05
Защитник сборной России Федор Кудряшов провел первую тренировку в составе московского «Торпедо», которое в следующем сезоне будет выступать в первенстве ФНЛ (второй по силе дивизион чемпионата России), сообщает «Спорт-Экспресс».
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