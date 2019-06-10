Футбол
Футболист сборной Кипра назвал Россию серьёзным соперникомRT на русском 12:33
|26′
Николас Иоанну
Эндрю Робертсон
|61′
|66′
Михалис Иоанну
Энтони Георгиу
|70′
Матия Шполярич
Иоаннис Кости
Имонн Броуфи
Оливер Бёрк
|73′
|75′
Костакис Артиматас
Джон Макгинн
Скотт Мактомини
|79′
|80′
Андреас Макрис
Иоаннис Питтас
|87′
Иоаннис Кусулос
Каллум Макгрегор
Стюарт Армстронг
|87′
Оливер Бёрк
|89′
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Маккенна
3
Робертсон
16
Мактомини
6
Маклин
18
Армстронг
7
Форрест
22
Бёрк
11
Фрейзер
12
Пардо
13
Кусулос
3
Иоанну
19
Лайфис
17
Маргаса
20
Кости
18
Артиматас
23
Питтас
7
Эфрем
10
Сотериу
21
Георгиу
Кипр
Расстановка 4‑3‑3
«Думаем только о том, как будем бороться с очень тяжёлым соперником», — заявил Кусулос. Матч Россия — Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.
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