Футбол

Футболист сборной Кипра назвал Россию серьёзным соперникомRT на русском 12:33

Шотландия — Кипр
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 8 июня
Хэмпден Парк
26′
Николас Иоанну
Эндрю Робертсон
61′
66′
Михалис Иоанну
Энтони Георгиу
70′
Матия Шполярич
Иоаннис Кости
Имонн Броуфи
Оливер Бёрк
73′
75′
Костакис Артиматас
Джон Макгинн
Скотт Мактомини
79′
80′
Андреас Макрис
Иоаннис Питтас
87′
Иоаннис Кусулос
Каллум Макгрегор
Стюарт Армстронг
87′
Оливер Бёрк
89′
«Думаем только о том, как будем бороться с очень тяжёлым соперником», — заявил Кусулос. Матч Россия — Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.
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