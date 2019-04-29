Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в ТурцииРеальное время 02:15

В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал. Автобус с игроками турецкого клуба "Аланияспор" попал в ДТП в 5 километрах от центра Аланьи. Спортсмены возвращались из Кайсери после матча чемпионата Турции с командой "Кайсериспор".

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции

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