Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в ТурцииРеальное время 02:15
В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал. Автобус с игроками турецкого клуба "Аланияспор" попал в ДТП в 5 километрах от центра Аланьи. Спортсмены возвращались из Кайсери после матча чемпионата Турции с командой "Кайсериспор".
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Политика
Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах
Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
Обновлено в 09:24
Происшествия
В «лесу Винни-Пуха» в Великобритании произошел пожар
Крупный пожар едва не погубил Эшдаунский лес, в котором проживал персонаж английского писателя Алана Милна плюшевый медвежонок Винни-Пух.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Пьяный житель Тюмени обстрелял маршрутку
В Тюмени задержали местного жителя, который обстрелял маршрутку из пневматики.
Обновлено в 08:38
Общество
Составлен рейтинг самых бедных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2019 года независимым ZOOM MARKET, самыми бедными городами РФ стали: Саранск, Тамбов и Саратов.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Кино
99,5% от сборов: фильм «Мстители: Финал» бьёт рекорды в России
Новинка Marvel дошла до экранов после переноса на четыре дня Картина "Мстители: Финал" собрала 99,5% всех сборов и предварительных продаж в России 29 апреля, свидетельствуют данные государственной системы учёта продаж билетов в кино (ЕАИС).
Обновлено в 08:21
Футбол
Источник: Рассказов вернется в общую группу «Спартака» летом
Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Николай Рассказов из-за травмы выбыл до конца сезона, футболист будет работать в общей группе на летних сборах команды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 10:02
Общество
В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети
По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Политика
В МИД рассказали о смене посла России в Великобритании
В середине лета Россия сменит посла в Великобритании: Александр Яковенко, сейчас занимающий этот пост, может стать руководителем Дипломатической академии.
Обновлено в 10:03
Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник
Доллар США и евро немного укрепляются на Московской бирже в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти, которая сильно упала в пятницу.
Обновлено в 03:29
Общество
Варвара Караулова рассказала о жизни в колонии и планах на будущее
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, дала пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня" после условно-досрочного освобождения из колонии.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Обновлено в 07:21
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Футбол
Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:21
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 01:22
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Хоккей
Знарок рассказал, какие задачи поставит перед «Спартаком»
Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок обозначил задачи, которые будут поставлены перед командой в сезоне 2019/20.
Обновлено в 10:18
Общество
Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 08:41
Политика
Климкин обвинил советское наследие в несчастье украинцев
Дипломат перечислил главные, по его мнению, причины несчастья украинцев: "российская агрессия" и "советское наследие".
Обновлено в 09:23
Наука
В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека
Человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тыс. лет, обнаружены на юге Чили. Об этом сообщил телеканал Teletrece.
Обновлено в 01:51
Футбол
Тихонов: «Крылья Советов» рассчитались со мной не полностью
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что клуб лишь частично погасил перед ним задолженность по зарплате, и добавил, что не имеет контакта с руководством команды.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой во время празднования Пасхи
В греческом городе Каламата погиб телеоператор, снимавший местный обычай отмечать Пасху, передает агентство АМНА.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье
Шестеров до сих пор скрываются и объявлены в розыск – в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Технологии
Уральский школьник создал сервис для блокировки поддельных аккаунтов
Школьник из Сысерти разработал сервис для блокировки страниц мошенников в социальных сетях.
Обновлено в 09:12
Общество
Шотландка устала от безделья после крупного выигрыша
Джейн Парк сорвала крупный джекпот, когда ей было 19 лет. Тогда она впервые купила лотерейный билет и сразу же выиграла.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14