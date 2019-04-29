Происшествия
Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТПИнтерфакс-Спорт 06:49
Нападающий сборной Чехии по футболу Йосеф Шурал скончался в результате ДТП, сообщает пресс-служба турецкого "Аланьяспора", цвета которого он защищал на клубном уровне. Сообщается, что микроавтобус с футболистами, возвращаясь после выездного матча против "Кайсериспора", попал в аварию.
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Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика
Денис Паслер отправил в отставку главу Орска
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Samsung для Galaxy A и Galaxy S10 выпустила серию чехлов Marvel
Рекомендованная розничная цена за чехлы для Galaxy S10 составляет 3490 рублей. Для Galaxy A50 и Galaxy A70 чехлы обойдутся в 2590 рублей.
Обновлено в 13:00
Политика
Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Кино
Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным
Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
Обновлено в 05:07
Футбол
Утверждён новый формат Суперкубка Испании
Идея футбольных властей Испании состоит в том, чтобы в турнире принимали участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
«Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу
По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).
Обновлено в 08:54
Футбол
Спартак — Рубин 1:0 (2-й тайм)
Главный тренер «Спартака» дал свой комментарий относительно слухов об уходе капитана «красно-белых» из команды в конце сезона.
Обновлено в 13:21
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Политика
Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили
Обновлено в 07:25
Кино
Третьи «Фантастические звери» выйдут в 2021 году
Объявлена дата релиза третьего фильма кинофрашизы "Фантастические звери".
Обновлено в 12:58
Общество
Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер
Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер Прокуратура проверяет законность сокращений младшего медперсонала больницы Анжеро-Судженска после голодовки трех медсестер.
Обновлено в 12:00
Технологии
Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения выйдет на рынок летом
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Политика
Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день
Президент США Дональд Трамп на своем посту сделал более 10 тысяч ложных или вводящих в заблуждение утверждений, подсчитала газета The Washington Post.
Обновлено в 10:55
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Экономика
Росстат сообщил о росте размеров реальных пенсий россиян на 0,6%
Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в марте 2019 года увеличилась на 0,6% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (.pdf).
Обновлено в 11:24
Энергетика
«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»
Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
Обновлено в 13:14
Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью, «Арсенал» обошел «Спартак»
В последнем матче 26-го тура тура сегодня играют "Спартак" и "Рубин". Начало игры - в 19:30 по московскому времени.
Обновлено в 11:49
Игры
Игрока League of Legends забанили за спойлеры к «Мстителям»
Обновлено в 07:09
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Футбол
Гаттузо встретился с руководством «Милана»
Обновлено в 10:43