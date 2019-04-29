Происшествия

Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТПИнтерфакс-Спорт 06:49

Нападающий сборной Чехии по футболу Йосеф Шурал скончался в результате ДТП, сообщает пресс-служба турецкого "Аланьяспора", цвета которого он защищал на клубном уровне. Сообщается, что микроавтобус с футболистами, возвращаясь после выездного матча против "Кайсериспора", попал в аварию.
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Стала известна причина ДТП, в котором погиб Шурал

Матч ТВ04:43

Нападающий сборной Чехии Йосеф Шураль разбился в ДТП

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Стала известна причина ДТП, в котором погиб форвард сборной Чехии

Газета.Ru06:16

«Оба водителя уснули». В Турции погиб футболист сборной Чехии

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Смерть в дороге. Шурал и другие футболисты, погибшие в ДТП

Soccer.ru13:42

Тело погибшего футболиста сборной Чехии доставят на родину в течение 2 дней

РИА Новости03:24

Футболист сборной Чехии Шурал погиб в результате ДТП с автобусом «Аланьяспора»

ТАСС01:33
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Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер Прокуратура проверяет законность сокращений младшего медперсонала больницы Анжеро-Судженска после голодовки трех медсестер.
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Чешский футболист, нападающий турецкого «Аланьяспора» и сборной Чехии.
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