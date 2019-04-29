Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матчаРБК 05:48

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции. Об этом в Twitter-аккаунте сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

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