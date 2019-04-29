Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матчаРБК 05:48
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции. Об этом в Twitter-аккаунте сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:44, Ашберн
Происшествия
При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей
При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Хоккей
Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
СМИ сообщают о введении «налога на тунеядство» с 1 мая. Это не так
Некоторые российские СМИ сообщают о том, что с 1 мая 2019 года будет введен новый налог с безработных.
Обновлено в 03:00
Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Обновлено в 04:59
Общество
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»
Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Samsung планирует запустить собственный игровой сервис PlayGalaxy Link
Возможность организации игрового сервиса Samsung вытекает из нового патента, запрос на регистрацию которого компания подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Обновлено в 05:37
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Футбол
Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»
Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Елена Малышева пустилась в пляс на юбилейном концерте Стаса Михайлова
На кадрах можно было рассмотреть все то «безумие», которое зачастую твориться на концертах звезды.
Обновлено в 05:08
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Авто
Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами
Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
Обновлено в 05:17
Футбол
Агент Рабио: «Президент „ПСЖ“ отравил команду ядом и разбил ее»
Мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио Вероника подвергла критике президента парижского клуба Нассера аль-Хелаифи.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Общество
Уральского преподавателя заставили уволиться из-за поста студента
Преподавателя факультета журналистики УрФУ Любовь Третьякову заставили уволиться из Югорского государственного университета, где она работала по совместительству, из-за поста студента в Facebook.
Обновлено в 06:15
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»
Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено вчера в 08:51
Энергетика
Роснефть заявила о полном соответствии поставляемой нефти ГОСТу
Роснефть сдает в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» нефть, которая полностью соответствует требованиям ГОСТа, это подтверждают лабораторные исследования, проведенные обеими компаниями, сообщил представитель Роснефти.
Обновлено в 06:18
Футбол
Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Лавров назвал преступлением освобождение США плененных в Сирии террористов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ужасным преступлением намерение США освободить взятых в плен в Сирии и Ираке террористов.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Музыка
Evanescence споют лучшие хиты в России
Группа Evanescence возвращается в Россию с гастролями. Коллектив выступит в Воронеже, Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:22
Хоккей
Пять хоккеистов покинули расположение сборной России
С 1 по 5 мая национальная команда примет участие в заключительном этапе Еврохоккейтура — Чешских играх.
Обновлено в 06:18
Гаджеты
Экран OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate
Предстоящему OnePlus 7 Pro был присвоен рейтинг «A + Top Tier Display Rating» от независимой исследовательской лаборатории DisplayMate.
Обновлено в 03:39
Спорт
Российская самбистка сломала в драке нос сопернице
Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24