Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матчаРБК 05:48

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции. Об этом в Twitter-аккаунте сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Нападающий сборной Чехии Йосеф Шурал разбился в ДТП

Чемпионат08:45

Стала известна причина ДТП, в котором погиб форвард сборной Чехии

Газета.Ru06:16

Тело погибшего футболиста сборной Чехии доставят на родину в течение 2 дней

РИА Новости03:24

Стала известна причина ДТП, в котором погиб Шурал

Матч ТВ04:43

Президент «Аланьяспора» рассказал о причинах ДТП, в котором погиб футболист Шурал

RT на русском04:20

«Оба водителя уснули». В Турции погиб футболист сборной Чехии

Спорт-Экспресс06:05

Футболист сборной Чехии Шурал погиб в результате ДТП с автобусом «Аланьяспора»

ТАСС01:33
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Политика

Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например с Михаила Саакашвили, вернув тому украинский паспорт.
Обновлено в 08:06
Политика

В Испании социалисты победили на выборах в парламент

Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания.
Обновлено вчера в 19:53
Хоккей

Пять хоккеистов покинули сборную России перед ЧМ

Пять хоккеистов были отсеяны из состава сборной России в преддверии старта ЧМ-2019.
Обновлено в 05:44
Кино

В Сети опубликовали тизер четвертой серии финала «Игры престолов»

Американский телеканал HBO опубликовал на YouTube тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:52
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов участия в матче не принимал. Счет в серии стал равным - 1 - 1.
Обновлено вчера в 23:00
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Музыка

Президент Туркмении зачитал рэп про жеребенка

Обновлено в 07:12
Происшествия

«Магнит» трудоустроит работников сгоревшего под Воронежем склада

Обновлено в 09:07
Кино

В «Игре престолов» нашли плагиат русских народных сказок

Обновлено в 08:58
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд

Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Здоровье

Минздрав заключит контракты с госпиталем Тетюхина

Минздрав Свердловской области заключит контракты с госпиталем Владислава Тетюхина на сумму 193,5 млн рублей.
Обновлено в 07:46
Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Происшествия

Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе

Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Хоккей

Бывший главный тренер СКА Олег Знарок возглавил «Спартак»

Знарок возглавлял сборную Россию по хоккею с марта 2014 года по апрель 2018 года, также он выступал главным тренером СКА с июня 2016 года по 30 апреля 2018 года.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Обновлено в 08:20
Политика

Путин вручил медали Героям Труда

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию

Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
Обновлено в 08:29
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске

Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
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Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

В ходе встречи с представителями ИА «Новый день» медики пожаловались на маленькие зарплаты, а также нехватку медицинских инструментов.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
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Чешский футболист, нападающий турецкого «Аланьяспора» и сборной Чехии.
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