Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матчаРБК 05:48
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции. Об этом в Twitter-аккаунте сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили
Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например с Михаила Саакашвили, вернув тому украинский паспорт.
Обновлено в 08:06
Политика
В Испании социалисты победили на выборах в парламент
Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания.
Обновлено вчера в 19:53
Хоккей
Пять хоккеистов покинули сборную России перед ЧМ
Пять хоккеистов были отсеяны из состава сборной России в преддверии старта ЧМ-2019.
Обновлено в 05:44
Кино
В Сети опубликовали тизер четвертой серии финала «Игры престолов»
Американский телеканал HBO опубликовал на YouTube тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:52
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Голкипер "Колорадо" Семен Варламов участия в матче не принимал. Счет в серии стал равным - 1 - 1.
Обновлено вчера в 23:00
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Музыка
Президент Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено в 07:12
Кино
В «Игре престолов» нашли плагиат русских народных сказок
Обновлено в 08:58
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд
Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Минздрав заключит контракты с госпиталем Тетюхина
Минздрав Свердловской области заключит контракты с госпиталем Владислава Тетюхина на сумму 193,5 млн рублей.
Обновлено в 07:46
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Происшествия
Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе
Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Хоккей
Бывший главный тренер СКА Олег Знарок возглавил «Спартак»
Знарок возглавлял сборную Россию по хоккею с марта 2014 года по апрель 2018 года, также он выступал главным тренером СКА с июня 2016 года по 30 апреля 2018 года.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию
Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
Обновлено в 08:29
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске
Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату
В ходе встречи с представителями ИА «Новый день» медики пожаловались на маленькие зарплаты, а также нехватку медицинских инструментов.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28