Происшествия
Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТПИнтерфакс-Спорт 06:49
Нападающий сборной Чехии по футболу Йосеф Шурал скончался в результате ДТП, сообщает пресс-служба турецкого "Аланьяспора", цвета которого он защищал на клубном уровне. Сообщается, что микроавтобус с футболистами, возвращаясь после выездного матча против "Кайсериспора", попал в аварию.
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Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Футбол
«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»
Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 14:46
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Теннис
Звонарёва и Панова проиграли на старте парного турнира в Рабате
Россиянки Вера Звонарёва и Александра Панова, проиграли британкам Хэрриет Дарт и Йоханне Конте со счётом 7/5, 3/6, 5:10 на старте парного турнира в Рабате.
Обновлено в 12:17
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы и он приступил к работе
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.
Обновлено в 14:51
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Музыка
В Краснодаре объяснили исполнение школьниками «Владимирского централа»
Песня Михаила Круга «Владимирский централ» была исполнена на уроке музыки в краснодарской школе в рамках ознакомления учащихся с темой французского и русского шансона, учитель получила дисциплинарное замечание, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 13:11
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Кино
Фестиваль «Кинотавр» объявил программу
Обновлено в 06:28
Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Технологии
Эксперт по кибер-безопасности не исключает хакерскую атаку в момент подсчета зрительских голосов в финале шоу «Голос. Дети»
Победительницей в результате зрительского голосования с большим отрывом стала дочка Алсу Микелла. За нее отдали голоса 56,5 % зрителей.
Обновлено в 14:23
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Кино
Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным
Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей
Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Отца полковника Захарченко признали виновным в растрате
Обновлено в 05:01
Авто
Компания Opel приступила к поискам дилеров в России
Французский концерн PSA начал поиски дилеров для компании Opel в России.
Обновлено в 13:07
Политика
Социалисты побеждают на досрочных парламентских выборах в Испании
Испанская социалистическая рабочая партия главы правительства Педро Санчеса получает 123 кресла в 350-местном Конгрессе - нижней Палате парламента.
Обновлено вчера в 18:04
Хоккей
Хоккеист СКА Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ
Нападающий санкт-петербургского СКА Николай Прохоркин заявил, что подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвалила свою фигуру
Ксения на снимке выглядит идеально стройной, а в описании к фото Бородина и сама похвалила свою фигуру.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Роспотребнадзор: «Конкорд» не штрафовали за качество еды
По одной из ранних версий, причиной массового отравления могла стать некачественная продукция, поставленная в пищеблоки комбинатом питания «Конкорд».
Обновлено в 15:04
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Футбол
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено в 08:33