Происшествия

Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТПИнтерфакс-Спорт 06:49

Нападающий сборной Чехии по футболу Йосеф Шурал скончался в результате ДТП, сообщает пресс-служба турецкого "Аланьяспора", цвета которого он защищал на клубном уровне. Сообщается, что микроавтобус с футболистами, возвращаясь после выездного матча против "Кайсериспора", попал в аварию.
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Смерть в дороге. Шурал и другие футболисты, погибшие в ДТП

Soccer.ru13:42

«Оба водителя уснули». В Турции погиб футболист сборной Чехии

Спорт-Экспресс06:05

Нападающий сборной Чехии Йосеф Шураль разбился в ДТП

Чемпионат08:45

Стала известна причина ДТП, в котором погиб форвард сборной Чехии

Газета.Ru06:16

Что известно о гибели футболиста сборной Чехии Шурала

RT на русском14:00

Тело погибшего футболиста сборной Чехии доставят на родину в течение 2 дней

РИА Новости03:24

Футболист сборной Чехии Шурал погиб в результате ДТП с автобусом «Аланьяспора»

ТАСС01:33
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Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Футбол

«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»

Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 14:46
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Теннис

Звонарёва и Панова проиграли на старте парного турнира в Рабате

Россиянки Вера Звонарёва и Александра Панова, проиграли британкам Хэрриет Дарт и Йоханне Конте со счётом 7/5, 3/6, 5:10 на старте парного турнира в Рабате.
Обновлено в 12:17
Общество

Дмитрия Быкова выписали из больницы и он приступил к работе

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.
Обновлено в 14:51
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Энергетика

«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»

"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Музыка

В Краснодаре объяснили исполнение школьниками «Владимирского централа»

Песня Михаила Круга «Владимирский централ» была исполнена на уроке музыки в краснодарской школе в рамках ознакомления учащихся с темой французского и русского шансона, учитель получила дисциплинарное замечание, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 13:11
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Кино

Фестиваль «Кинотавр» объявил программу

Обновлено в 06:28
Общество

Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала

27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Технологии

Эксперт по кибер-безопасности не исключает хакерскую атаку в момент подсчета зрительских голосов в финале шоу «Голос. Дети»

Победительницей в результате зрительского голосования с большим отрывом стала дочка Алсу Микелла. За нее отдали голоса 56,5 % зрителей.
Обновлено в 14:23
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Кино

Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным

Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей

Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Отца полковника Захарченко признали виновным в растрате

Обновлено в 05:01
Авто

Компания Opel приступила к поискам дилеров в России

Французский концерн PSA начал поиски дилеров для компании Opel в России.
Обновлено в 13:07
Политика

Социалисты побеждают на досрочных парламентских выборах в Испании

Испанская социалистическая рабочая партия главы правительства Педро Санчеса получает 123 кресла в 350-местном Конгрессе - нижней Палате парламента.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Хоккей

Хоккеист СКА Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ

Нападающий санкт-петербургского СКА Николай Прохоркин заявил, что подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Ксения Бородина похвалила свою фигуру

Ксения на снимке выглядит идеально стройной, а в описании к фото Бородина и сама похвалила свою фигуру.
Обновлено в 11:20
Здоровье

Роспотребнадзор: «Конкорд» не штрафовали за качество еды

По одной из ранних версий, причиной массового отравления могла стать некачественная продукция, поставленная в пищеблоки комбинатом питания «Конкорд».
Обновлено в 15:04
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Футбол

Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено в 08:33
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Чешский футболист, нападающий турецкого «Аланьяспора» и сборной Чехии.
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