Происшествия

Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТП с автобусомLife.ru 02:09

Автобус с футболистами турецкого клуба "Аланьяспор" перевернулся по дороге из Кайсери. Как сообщает газета "Сабах", авария произошла в пяти километрах от центра Аланьи. В результате ДТП пострадало семь футболистов клуба.
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Президент «Аланьяспора» рассказал о причинах ДТП, в котором погиб футболист Шурал

RT на русском04:20

«Оба водителя уснули». В Турции погиб футболист сборной Чехии

Спорт-Экспресс06:05

Стала известна причина ДТП, в котором погиб Шурал

Матч ТВ04:43

Нападающий сборной Чехии Йосеф Шураль разбился в ДТП

Чемпионат08:45

Тело погибшего футболиста сборной Чехии доставят на родину в течение 2 дней

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Футболист сборной Чехии Шурал погиб в результате ДТП с автобусом «Аланьяспора»

ТАСС01:33

Полузащитник сборной Чехии погиб в ДТП

Sport.ru03:29
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