Футбол
Футболист сборной Бразилии забил гол вслепуюLenta.ru вчера в 17:28
Нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино забил гол вслепую в матче третьего тура Кубка Америки против национальной команды Перу.
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Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
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В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
В украинской столице начинается ЛГБТ-акция «Марш равенства»
В украинской столице начинается ЛГБТ-акция «Марш равенства».
Обновлено в 02:30
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51
Политика
В России временно запретили авиакомпаниям летать в Грузию
Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля 2019 года вводит запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 02:48
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
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Обновлено вчера в 17:14
Политика
Митингующие в Тбилиси завершили акцию протеста шествием
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Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Пожар, возникший ранее в воскресенье в здании на улице Профессора Качалова в Невском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Таня Терешина: «Как прожить на 100 тысяч? У меня же дети»
Певица уверена, что прожить на 100 тысяч рублей в месяц с двумя детьми просто невозможно.
Обновлено 21 июня в 22:00
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
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Политика
Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Футбол
Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин женился на Ларисе Копенкиной из-за влюбленности
Скандально известный отечественный исполнитель, экс-участник «Фабрики звёзд-6» Прохор Шаляпин рассказал о знакомстве и отношениях с бизнесвумен Ларисой Копенкиной.
Обновлено вчера в 16:07
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла
Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек
Обновлено в 02:17
Общество
Путин поздравил россиян с сабантуем
Владимир Путин поздравил всех с башкирским и татарским Праздником плуга - Сабантуем.
Обновлено в 03:21
Общество
Роспотребнадзор опубликовал «простые правила» по выбору алкоголя
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору безопасного и качественного алкоголя, они опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 02:44
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено 21 июня в 15:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала милое фото сына-дзюдоиста
Несколько минут назад Собчак опубликовала новое фото сына.
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Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 23:14
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии
Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14