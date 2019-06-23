Футбол

Футболист сборной Бразилии забил гол вслепуюLenta.ru вчера в 17:28

Нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино забил гол вслепую в матче третьего тура Кубка Америки против национальной команды Перу.
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Фирмино забил издевательский гол сборной Перу не глядя. Видео

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Футболист сборной Бразилии забил гол вслепую

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Пожар, возникший ранее в воскресенье в здании на улице Профессора Качалова в Невском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован.
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Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
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В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

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Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

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Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
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Государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере - с Колумбией, на востоке - с Бразилией, на юго-востоке - с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади страна Южной Америки.
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