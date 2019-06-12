Футбол
Футболист сборной Андорры снял капюшон с Мбаппе. Француз был недоволенСпорт-Экспресс 04:19
Игрок сборной Андорры снял капюшон с форварда Франции Кильяна Мбаппе во время интервью после матча отбора к чемпионату Европы-2020 (4:0). Судя по выражению лица, Мбаппе шутка не понравилась.
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Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Общество
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Власти Москвы призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Обновлено в 03:08
Политика
Климкин признал невозможность скорого вступления Украины в Евросоюз
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что если Украина хочет оказаться в рядах стран — членов НАТО и в Европейском союзе хотя бы через 10 лет, то руководству страны нужно начинать переговоры уже завтра.
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Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Космос
Новое открытие ученых сужает поиск обитаемых экзопланет во Вселенной
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Дроздов объяснил свой уход из передачи «В мире животных»
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено 10 июня в 09:42
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов без карт
Сбербанк запустил сервис переводов и получения наличных в банкоматах и отделениях без карт.
Обновлено вчера в 08:05
Футбол
Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июня
Обновлено вчера в 06:08
Авто
Продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross стартовали в России
Дилеры LADA в России запустили продажи нового "внедорожного" универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 04:44
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Ученые назвали страшные последствия употребления кофе
В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.
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Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
Ученые и исследователи предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:33
Музыка
Ленни Кравиц выступит на «Кинотавре»
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате
По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие
В России могут появиться военные летчицы
Обновлено в 00:59
Происшествия
В МВД прекратили уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
Руководство Министерства внутренних дел России приняло решение прекратить уголовное преследование корреспондента отдела расследований издания Meduza Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи
Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
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Шоу-бизнес
Жена Николаева одной из первых поздравила свекровь с днем рождения
Вслед за Игорем Николаевым Светлану Митрофановну поздравили его звездные коллеги – Кристина Орбакайте, Максим Галкин, а также масса поклонников.
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Шоу-бизнес
Адвокат Ирины Цывиной рассказала, что актрисе угрожали перед смертью
Напомним, что после смерти актрисы имущественные споры начались уже между ее детьми Евгением и Зиновией, которых она родила в браке с Георгием Пусепом.
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Huawei выпустила первый миллион смартфонов с собственной ОС
Китайская компания Huawei выпустила на рынок первую партию смартфонов под управлением операционной системы собственного производства HongMeng.
Обновлено в 01:56
Финансы
Банк России вводит надбавки по кредитам закредитованным гражданам
С 1 октября при выдаче потребительского кредита объемом свыше 10 тысяч рублей каждый банк будет обязан рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика - отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам (ПДН, или PTI).
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