Футболист сборной Андорры снял капюшон с Мбаппе. Француз был недоволенСпорт-Экспресс 04:19

Игрок сборной Андорры снял капюшон с форварда Франции Кильяна Мбаппе во время интервью после матча отбора к чемпионату Европы-2020 (4:0). Судя по выражению лица, Мбаппе шутка не понравилась.

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Футболист сборной Андорры снял капюшон с Мбаппе. Француз был недоволен

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