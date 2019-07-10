Футбол
Футболист расплакался на поле из-за расистских оскорбленийiReactor вчера в 18:10
Немецкий футболист не смог сдержать эмоций после расистских высказываний в свой адрес. Речь идет об игроке футбольного клуба «Бохум» в Германии. Инцидент произошел во время товарищеского матча со швейцарским клубом «Санкт-Галлен».
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Футболист лондонского «Арсенала» покинул поле в слезах после оскорблений на почве расизма (ВИДЕО)
ProstoProSportвчера в 11:04
Игрок лондонского «Арсенала» покинул поле в слезах после расистского оскорбления
Sport24.ruвчера в 13:55
20-летний хавбек «Бохума» Осеи-Туту расплакался на поле из-за расистских оскорблений
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
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