Футбол
Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировкиСпорт-Экспресс 12:17
Полузащитник немецкого "Дессауэра" Штефан Хаберман умер во время тренировки, сообщает официальный сайт клуба, выступающего в шестом дивизионе чемпионата Германии.
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