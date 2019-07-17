Футбол

Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировкиСпорт-Экспресс 12:17

Полузащитник немецкого "Дессауэра" Штефан Хаберман умер во время тренировки, сообщает официальный сайт клуба, выступающего в шестом дивизионе чемпионата Германии.
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