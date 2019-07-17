Полузащитник немецкого "Дессауэра" Штефан Хаберман умер во время тренировки, сообщает официальный сайт клуба, выступающего в шестом дивизионе чемпионата Германии.

Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировки

Общество Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов Пользователь Reddit рассказал, как уличил девушку сводного брата в измене через несколько часов после того, как она родила ребенка.

Происшествия Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну 1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.

Технологии Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.

Политика Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.

Здоровье Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.

Политика Осипов подал подписи для регистрации на выборы губернатора Забайкалья Врио губернатора региона Александр Осипов начал процесс подачи подписных листов в краевую Избирательную комиссию, чтобы зарегистрироваться для участия в выборах главы Забайкалья.

Политика Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.

Авто Продажи АвтоВАЗа в Европе упали на 28% По итогам июня продажи АвтоВАЗа в странах Евросоюза снизились на 28% и составили 404 машины.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Политика Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и считают это темой для дискуссии.

Политика Антонов заявил о развязывании США визовой войны Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.

Технологии В России участились кибератаки на медицинские учреждения В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.

Армия и оружие «Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.

Политика Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.

Кино Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Футбол Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака» Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.

Футбол Отец Неймара встретится с «Ювентусом» Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.

Политика Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для украинцев Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.

Происшествия Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Футбол Медведев рассказал, что Анюков выступает за «Крылья» в аренде «Первый матч показал, что он ещё полон сил, Александр внёс серьёзный вклад в победу над ЦСКА», — рассказал Медведев, отметив, что у Анюкова есть два контракта с «Зенитом» — соглашение игрока и тренера.