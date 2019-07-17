Футбол

Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировкиСпорт-Экспресс 12:17

Полузащитник немецкого "Дессауэра" Штефан Хаберман умер во время тренировки, сообщает официальный сайт клуба, выступающего в шестом дивизионе чемпионата Германии.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Игрок клуба шестого немецкого дивизиона умер во время тренировки

Sport24.ru12:04

В Германии футболист скончался во время тренировки

Sportbox.RU13:10

Игрок немецкого клуба умер во время тренировки

Газета.Ru12:32

30-летний немецкий футболист скончался во время тренировки

Чемпионат12:40

Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировки

Спорт-Экспресс12:17

Футболист клуба из шестого немецкого дивизиона умер на тренировке

ТАСС12:02

Футболист клуба шестого немецкого дивизиона умер во время тренировки

РИА Новости11:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:12, Вашингтон
Общество

Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов

Пользователь Reddit рассказал, как уличил девушку сводного брата в измене через несколько часов после того, как она родила ребенка.
Обновлено в 14:06
Культура

Змея Горыныча и башни с пиротехникой покажут на фестивале «Ростех»

Обновлено в 05:41
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Технологии

Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета

Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено в 19:57
Здоровье

Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске

В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.
Обновлено в 01:58
Политика

Осипов подал подписи для регистрации на выборы губернатора Забайкалья

Врио губернатора региона Александр Осипов начал процесс подачи подписных листов в краевую Избирательную комиссию, чтобы зарегистрироваться для участия в выборах главы Забайкалья.
Обновлено в 03:01
Политика

Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии

Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Обновлено в 19:48
Авто

Продажи АвтоВАЗа в Европе упали на 28%

По итогам июня продажи АвтоВАЗа в странах Евросоюза снизились на 28% и составили 404 машины.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

США исключили продажу Турции F-35

Обновлено в 14:56
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено в 20:01
Политика

Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции

В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и считают это темой для дискуссии.
Обновлено в 08:48
Политика

Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17

«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Орловской области при пожаре погибли трое детей

Обновлено в 10:30
Здоровье

ВОЗ: Вспышка Эболы в ДР Конго является ЧС международного масштаба

Обновлено в 18:51
Политика

Антонов заявил о развязывании США визовой войны

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.
Обновлено в 17:39
Технологии

В России участились кибератаки на медицинские учреждения

В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Политика

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено в 14:02
Кино

Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Футбол

Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»

Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
Обновлено в 15:44
Футбол

Отец Неймара встретится с «Ювентусом»

Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.
Обновлено в 17:20
Политика

Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для украинцев

Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
Обновлено в 12:34
Кино

По Warhammer 40 000 снимут сериал

Обновлено в 15:24
Происшествия

Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено

Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Футбол

Медведев рассказал, что Анюков выступает за «Крылья» в аренде

«Первый матч показал, что он ещё полон сил, Александр внёс серьёзный вклад в победу над ЦСКА», — рассказал Медведев, отметив, что у Анюкова есть два контракта с «Зенитом» — соглашение игрока и тренера.
Обновлено в 12:28
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Шведские врачи выявили новую болезнь, которую может получить человек через клещей.
Обновлено в 16:20
Происшествия

В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку

Обновлено в 11:41
Главное