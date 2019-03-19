Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперникаВести.Ru 07:05

Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.

Футбол «Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуру Рабьо в качестве замены полузащитнику «Реала» Луке Модричу.

Общество Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.

Политика Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.

Армия и оружие Atlantic Council: Франция знает, как решить проблемы НАТО На фоне продолжающейся критики со стороны президента США Дональда Трампа по поводу низкого уровня расходов на оборону в странах НАТО министр вооружённых сил Франции Флоренс Парли заявила, что Франция «приложит все усилия вместе с европейцами, чтобы взять на себя большую долю бремени».

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Музыка Валерий Леонтьев отметил 70-летие Валерий Яковлевич Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса Коми АССР.

Армия и оружие В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Шоу-бизнес Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.

Политика Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.

Музыка Кончита Вурст сняла платье и постриглась В новом клипе певец решил отказаться от привычного амплуа – теперь неподготовленный человек может и не узнать в Томасе Нойвирте прежнюю Кончиту Вурст.

Финансы ЦБ уменьшил оценку «дыры» в капитале банка «Агросоюз» до 14,7 млрд руб Банк России снизил оценку разницы между величиной активов и обязательств попавшего под санкции США банка "Агросоюз" на 600 миллионов рублей, до 14,7 миллиарда рублей, сообщается в материалах регулятора.

Происшествия Из галереи в центре Москвы украли пять картин Неизвестные похитили из художественной галереи в Москве по адресу: ул. Пречистенка, 30/2, фотоаппарат и пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.

Шоу-бизнес Собчак посетила репетицию спектакля Виторгана На днях журналистка вместе с маленьким наследником посетила репетицию спектакля «Город Лжедмитров» — ее экс-избранник выступил в роли режиссера постановки.

Политика В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".

Происшествия СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид» СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».

Экономика Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".