Происшествия
Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперникаВести.Ru 07:05
Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.
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Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Футбол
«Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу
Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуру Рабьо в качестве замены полузащитнику «Реала» Луке Модричу.
Обновлено в 13:55
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» возьмёт новые пробы грунта астероида Рюгу
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Политика
Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Atlantic Council: Франция знает, как решить проблемы НАТО
На фоне продолжающейся критики со стороны президента США Дональда Трампа по поводу низкого уровня расходов на оборону в странах НАТО министр вооружённых сил Франции Флоренс Парли заявила, что Франция «приложит все усилия вместе с европейцами, чтобы взять на себя большую долю бремени».
Обновлено в 01:05
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено в 12:21
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Музыка
Валерий Леонтьев отметил 70-летие
Валерий Яковлевич Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса Коми АССР.
Обновлено в 12:31
Политика
Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики
Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.
Обновлено в 08:51
Политика
Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Музыка
Кончита Вурст сняла платье и постриглась
В новом клипе певец решил отказаться от привычного амплуа – теперь неподготовленный человек может и не узнать в Томасе Нойвирте прежнюю Кончиту Вурст.
Обновлено в 13:23
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
Обновлено в 14:32
Финансы
ЦБ уменьшил оценку «дыры» в капитале банка «Агросоюз» до 14,7 млрд руб
Банк России снизил оценку разницы между величиной активов и обязательств попавшего под санкции США банка "Агросоюз" на 600 миллионов рублей, до 14,7 миллиарда рублей, сообщается в материалах регулятора.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Из галереи в центре Москвы украли пять картин
Неизвестные похитили из художественной галереи в Москве по адресу: ул. Пречистенка, 30/2, фотоаппарат и пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Собчак посетила репетицию спектакля Виторгана
На днях журналистка вместе с маленьким наследником посетила репетицию спектакля «Город Лжедмитров» — ее экс-избранник выступил в роли режиссера постановки.
Обновлено в 09:37
Общество
Суд отказался разблокировать клип рэпера Хаски
Обновлено в 05:31
Политика
В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России
Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
Обновлено в 10:12
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Хоккей
СКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед - 3-1.
Обновлено в 14:24
Происшествия
СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире
Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 11:13
Музыка
Молодые вокалисты приедут в Петербург за работой в театре мечты
Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории, выпускники будут выступать перед представителями театров, филармоний и концертных организаций.
Обновлено в 13:14
Общество
По стенам «Беговой» вновь течет вода
Обновлено в 14:03