Происшествия

Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперникаВести.Ru 07:05

Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.
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На фоне продолжающейся критики со стороны президента США Дональда Трампа по поводу низкого уровня расходов на оборону в странах НАТО министр вооружённых сил Франции Флоренс Парли заявила, что Франция «приложит все усилия вместе с европейцами, чтобы взять на себя большую долю бремени».
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Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено в 12:49
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Валерий Леонтьев отметил 70-летие

Валерий Яковлевич Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса Коми АССР.
Обновлено в 12:31
Политика

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Обновлено в 11:31
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики

Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.
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Политика

Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина

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Музыка

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В новом клипе певец решил отказаться от привычного амплуа – теперь неподготовленный человек может и не узнать в Томасе Нойвирте прежнюю Кончиту Вурст.
Обновлено в 13:23
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В США придумали способ межзвездных путешествий

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Финансы

ЦБ уменьшил оценку «дыры» в капитале банка «Агросоюз» до 14,7 млрд руб

Банк России снизил оценку разницы между величиной активов и обязательств попавшего под санкции США банка "Агросоюз" на 600 миллионов рублей, до 14,7 миллиарда рублей, сообщается в материалах регулятора.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Из галереи в центре Москвы украли пять картин

Неизвестные похитили из художественной галереи в Москве по адресу: ул. Пречистенка, 30/2, фотоаппарат и пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.
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Шоу-бизнес

Собчак посетила репетицию спектакля Виторгана

На днях журналистка вместе с маленьким наследником посетила репетицию спектакля «Город Лжедмитров» — ее экс-избранник выступил в роли режиссера постановки.
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Суд отказался разблокировать клип рэпера Хаски

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Политика

В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России

Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
Обновлено в 10:12
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Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Хоккей

СКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед - 3-1.
Обновлено в 14:24
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СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
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Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры

Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире

Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 11:13
Происшествия

Спецборт МЧС доставил на лечение в Петербург шестерых пациентов

Обновлено в 12:58
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Молодые вокалисты приедут в Петербург за работой в театре мечты

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории, выпускники будут выступать перед представителями театров, филармоний и концертных организаций.
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По стенам «Беговой» вновь течет вода

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Матвиенко назвала плановым процессом серию губернаторских отставок

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