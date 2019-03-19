Происшествия
Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперникаВести.Ru 07:05
Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.
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Российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Генепрокуратуры России заявил, что в прошлом году "при непосредственном участии" органов прокуратуры удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму более 26 млрд руб. Прямую трансляцию выступления Путина ведет ТАСС.
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Дочь Юлии Началовой узнала о смерти матери
Дочь Юлии Началовой не сразу узнала о смерти матери.
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Хоккей
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Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.
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Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
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Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
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