Происшествия

Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперникаВести.Ru 07:05

Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.
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В Уэльсе футболист на своем автомобиле въехал в толпу болельщиков соперника

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В Уэльсе футболист на автомобиле въехал в толпу болельщиков соперника

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В Уэльсе футболист на автомобиле въехал в толпу болельщиков соперника

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Футболист на машине протаранил толпу болельщиков

News.ru03:22

Футболист на BMW въехал в толпу болельщиков соперника

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В Англии футболист протаранил на автомобиле болельщиков соперника

Говорит Москва02:59
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Мужчина по вызову рассказал о странных желаниях клиенток

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Работа продлится четыре месяца Во вторник, 19 марта, стартует российско-американский эксперимент SIRIUS, моделирующий полет к Луне и исследование ее поверхности для поиска места под строительство базы, сообщают Известия.
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Транспорт

В РЖД пообещали добавить в новые плацкартные вагоны крючки и полки

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Технологии

Spotify летом выходит на российский рынок

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Роман Абрамович продает и Evraz

Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
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Погибшего под Воронежем солдата-срочника мог избить капитан

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Происшествия

Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы

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Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие

Подлодка «Казань» впервые выстрелит ракетой «Циркон» в 2020 году

Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» в 2020 году.
Обновлено в 04:00
Политика

Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира»

"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Шаманов опроверг сообщения СМИ о наличии ТУ-22М3 в Крыму

Напомним, 19 марта в СМИ появилась информация о том, что в Крыму размещены ракетоносцы ТУ-22М3.
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Экономика

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Российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Генепрокуратуры России заявил, что в прошлом году "при непосредственном участии" органов прокуратуры удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму более 26 млрд руб. Прямую трансляцию выступления Путина ведет ТАСС.
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Кино

Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев

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Еще один игрок НХЛ раскритиковал российские власти

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В Великобритании установили личность Джека-потрошителя

Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.
Обновлено вчера в 05:54
Футбол

The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»

Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
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Политика

Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».
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Футбол

Зобнин пропустит как минимум месяц из-за травмы

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин выбыл как минимум на месяц из-за перелома костей правой кисти, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
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Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 24 мая

Годовое собрание акционеров Сбербанка по итогам работы в 2018 году пройдет 24 мая в Москве, сообщил глава банка Герман Греф.
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Экономика

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
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Происшествия

В Омске потушили пожар на заводе

Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.
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Общество

Суд признал законной блокировку на YouTube клипа «Иуда» рэпера Хаски

Обновлено в 05:01
Происшествия

Чайка предложил не судить в особом режиме за тяжкие преступления

Генпрокуратура России и Верховный суд предлагают рассматривать в особом режиме дела только о преступлениях небольшой и средней тяжести, сообщил во вторник генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
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В Android Q обновят систему навигации

В первой бета-версии новой операционной системы Android Q пользователи заметили важное изменение.
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Итудис и Ухов ожидают тяжёлую игру ЦСКА с «Анадолу Эфес»

Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Помощница Юлии Началовой рассказала о последних словах певицы

Помощница певицы Анна Исаева немного отошла от шока и рассказала, о чём был их последний разговор.
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Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
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Транспорт

Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн

Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Как работают Яндекс.Новости?
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