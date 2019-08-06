Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»ТАСС 06:17
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Контракт с 25-летним немецким игроком рассчитан на четыре года.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
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Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
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В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
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В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы
В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
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Обновлено в 08:54
Происшествия
Еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках предъявили обвинение
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля – Айдару Губайдулину 1993 г. рождения, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:00
Происшествия
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Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика
Тарифы на мобильную связь в Крыму и Севастополе не повысят
Ранее жители Крыма и Севастополя, пользующиеся услугами МТС Краснодарского края (в 2014 г. на полуострове подавали сим-карты только этого оператора), получили уведомления об изменении с 30 июля 2019 г. тарификации в сторону значительного увеличения.
Обновлено в 06:39
Футбол
Стали известны расходы английских клубов на трансферы
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву
Обновлено в 06:58
Политика
Захарова рассказала о готовности Южной Осетии к переговорам с Грузией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Южная Осетия готова приступить к прямому диалогу с Грузией по любым вопросам и РФ не препятствует этим контактам.
Обновлено в 08:38
Культура
Выставка Варвары Бубновой открывается в Москве
9 августа в Доме-музее Марины Цветаевой открывается выставка работ Варвары Бубновой, написанных ею в эмиграции в Японии.
Обновлено в 03:40
Фигурное катание
Несколько российских фигуристов начнут выступать за Белоруссию
Российские фигуристы Константин Милюков и Виктория Сафонова поменяли спортивное гражданство и со следующего сезона начнут выступать за сборную Белоруссии.
Обновлено в 08:10
Общество
ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков
ФСИН России проведет 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.
Обновлено в 06:11
Экономика
Федеральный министр попросил Utair ограничить рост продаж билетов
Глава Минтранса Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair ограничить рост продажи билетов.
Обновлено в 03:21
Политика
В Китае заявили о поддержке Пакистана в связи с обострением ситуации вокруг Кашмира
Китай выражает серьезное беспокойство в связи с обострением ситуации между Индией и Пакистаном вокруг Кашмира.
Обновлено в 09:25
Футбол
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом БАТЭ Волковым
Защитник белорусского БАТЭ Захар Волков стал предметом интереса со стороны московского ЦСКА.
Обновлено в 07:52
Космос
Раскрыты подробные данные о двух планетах для переселения человечества
Нет, обе планеты по космическим меркам находятся фактически по соседству с Солнечной системой.
Обновлено в 02:51
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Голодец оценила развитие Крыма в сфере туризма и культуры
Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец оценила развитие Крыма в области туризма и культуры.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Суд добавил директору ФБК Ивану Жданову 10 суток ареста
Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста.
Обновлено в 07:56
Футбол
Джорджевич подпишет контракт с «Локомотивом» до понедельника
Как стало известно Sport24, нападающий «Зенита» Лука Джорджевич пока не подписал контракт с московским «Локомотивом».
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
ВСУ всерьез опозорились: украинские танкисты не умеют управлять танком
Ротация подразделений ВСУ в зоне проведения карательной операции была сорвана рядом крайне печальных фактов, которые были выявлены в ходе проверок.
Обновлено в 07:17
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Политика
Жертв атомной бомбардировки почтили в Нагасаки
В Японии вспоминают жертв ядерной бомбардировки Нагасаки. Мемориальная церемония началась с минуты молчания.
Обновлено в 02:54
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Гварамия обвинен в финансовых махинациях
Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинение бывшему генеральному директору "Рустави 2" Нику Гварамия в финансовых махинациях, которые привели к ущербу телекомпании в размере более 7 миллионов лари (порядка 2,38 миллиона долларов).
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
США угрожают вывести войска из Германии, отправив их в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг резкой критике немецкие военные расходы в интервью немецкому информационному агентству DPA, утверждая, что Берлин злоупотребляет своей дружбой с Вашингтоном.
Обновлено в 09:30
Экономика
Черный хлеб резко подорожал в России
Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.
Обновлено вчера в 06:23