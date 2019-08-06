Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Контракт с 25-летним немецким игроком рассчитан на четыре года.

Происшествия Суды арестовали 24 человека после акции в Москве 3 августа В Мосгорсуде сообщили, что всего за несанкционированную акцию в Москве 27 июля были арестованы 89 человек, за акцию 3 августа – 24 человека, передает РИА Новости.

Происшествия Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала фото Лизы Галкиной в дизайнерском купальнике Алла Пугачева показала поклонникам младшую дочь в купальнике от российского дизайнера.

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.

Здоровье Врач назвала самые вредные и опасные сорта сыра Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными для здоровья.

Финансы Трамп: США не планируют намеренно ослаблять курс доллара В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".

Здоровье Онколог назвал семь симптомов развития рака Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Спорт Шипулин раскритиковал руководство СБР Олимпийский чемпион 2014 года в составе сборной России Антон Шипулин прокомментировал ситуацию, возникшую между биатлонистом Александром Логиновым и Союзом биатлонистов России (СБР), передает Sports.ru.

Политика Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.

Музыка Slipknot впервые за пять лет выпустили новый альбом Американская рок-группа Slipknot прервала пятилетию паузу и выпустила новый студийный альбом «We Are Not Your Kind».

Политика МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса "По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.

Транспорт Беглов лично проверит безопасность новых станций Фрунзенского радиуса Глава Петербурга Александр Беглов первым проверит новые станции Фрунзенского радиуса, которые должны заработать уже 1 сентября, чтобы убедиться в их безопасности для жителей и гостей Северной столицы.

Финансы ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Культура В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Политика «Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной Данылив подчеркнула, что буря негодования в украинских социальных сетях из-за того, что российский самолет вошел в воздушное пространство Украины, является совершенно безосновательной.

Наука Ученые создали водку из чернобыльской воды и пшеницы Группа украинских и британских ученых использовала компоненты из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС для создания особой водки.

Происшествия Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании Мировая судья Ана Паула Виейра де Мораес из суда Сан-Паулу, занимающаяся вопросами насилия в отношении женщин, в пятницу прекратила рассмотрение иска к футболисту Неймару, обвинявшемуся в изнасиловании, сообщает АФП.

Спорт Кузнецов завоевал золото чемпионата Европы по прыжкам в воду Россиянин Евгений Кузнецов завоевал золото чемпионата Европы по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.

Происшествия Власти Северодвинска удалили сообщение о скачке радиации после ЧП Информация о повышении радиационного фона была размещена днем в четверг, 8 августа, сейчас сообщение на сайте администрации недоступно.

Общество Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.