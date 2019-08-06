Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»Вести.Ru 06:23
Московское "Динамо" подписало контракт с очередным новичком. Им стал полузащитник дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп. О предстоящем переходе Филиппа в "Динамо" говорилось несколько дней назад.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Вашингтон
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В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
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Хакеры научились менять переписки в WhatsApp
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Обновлено в 06:40
Финансы
ЦБ сообщил о созданной банками валютной подушке на $19 млрд
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Разработчики сервиса Twitch запустили бета-тестирование нового приложения Twitch Studio для ведения прямых трансляций начинающими стримерами, сообщается в официальном блоге Twitch.Twitch Studio предложит пользователям пошаговую инструкцию, которая позволяет подобрать оптимальные параметры, а также подключить микрофон и веб-камеру.
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Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова встретилась с девочкой Айшой из Ингушетии, которую, по версии следствия, истязала её собственная тётя.
Обновлено в 06:59
Общество
Площадь пожаров в Сибири и на ДФО уменьшилась на 1,2 миллиона гектаров
Площадь природных пожаров в трех субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов удалось снизить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Одежду пострадавших под Северодвинском военных сожгли
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Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Общество
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Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
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Обновлено в 07:12
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Футбол
Игрока «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возраста
Обновлено в 05:33
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Нападающий «Зенита» Джорджевич перейдет в «Локомотив»
Игорь Глушевич в разговоре со Sport24.ru заявил, что его клиент намерен перейти в «Локомотив», если «Зенит» одобрит трансфер.
Обновлено вчера в 19:30
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В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука
Вечером 8 августа в Уфе скончалась 94-летняя мама лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука - Фания Акрамовна Гареева-Шевчук.
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В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
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Армия и оружие
Генерал ВСУ заставил элитный спецназ доставить ему носки на передовую
Обновлено в 06:51
Общество
В России появится национальный стандарт на школьную форму
Предварительный национальный стандарт на школьную форму в России утвердят в России в 2020 году, рассказали в Минпромторге.
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Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
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В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева
После задержания Атамбаева (вместе с другими задержанными — экс-чиновниками и другими сторонниками Атамбаева) доставили в здание МВД Киргизии.
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Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
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Армия и оружие
В Индии разбился еще один истребитель Су-30МКИ
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Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
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