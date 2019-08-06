Московское "Динамо" подписало контракт с очередным новичком. Им стал полузащитник дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп. О предстоящем переходе Филиппа в "Динамо" говорилось несколько дней назад.

Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»

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