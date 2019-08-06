Футбол

Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»ТАСС 06:17

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Контракт с 25-летним немецким игроком рассчитан на четыре года.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Филипп — о переходе из «Боруссии» в «Динамо»: «В моем возрасте важнее всего как можно больше играть»

Sport24.ru08:09

Футболист «Боруссии» перешёл в «Динамо» за 20 млн евро

Sport.ru06:59

У «Динамо» деньги есть. Кто ответит за новичков?

Спорт-Экспресс08:45

«Динамо» купило форварда «Боруссии» Филиппа за 20 миллионов

Бомбардир.ру06:25

Филипп сменил «Боруссию» на московское «Динамо»

Евро-футбол.ру06:21

«Динамо» оформило трансфер хавбека «Боруссии»

Soccer.ru06:22

«Динамо» объявило о переходе Максимилиана Филиппа

Metaratings06:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия

Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие

Обновлено в 11:06
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

Обновлено в 06:31
Общество

СК предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 10 августа

СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга.
Обновлено в 11:47
Авто

В Сети показали гибрид УАЗа и Hummer

Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика

Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса

МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Общество

Телевещание было прервано из-за предупреждения об урагане в Москве

Уточняется, что в настоящее время каналы работают в штатном режиме. Ранее была названа причина сбоя телевещания в некоторых районах Москвы.
Обновлено в 00:07
Финансы

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза

Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено в 09:56
Общество

Низкое атмосферное давление в Москве 9 августа побило рекорд 1941 года

Атмосферное давление в Москве 9 августа опустилось до 732,2 мм рт. ст. и побило рекорд 78-летней давности.
Обновлено в 09:25
Политика

В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Авто

Mazda CX-5 попал в топ-25 российских бестселлеров

Бестселлером бренда Mazda остается компактный кроссовер CX-5, реализация которого в прошлом месяце увеличилась на 15% и достигла 1 тыс. 995 авто.
Обновлено в 08:28
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

В Петербурге легковой автомобиль наехал на трех пешеходов

В Санкт-Петербурге столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, из-за чего последний вылетел на тротуар и наехал на троих пешеходов.
Обновлено в 06:52
Общество

Уральское полпредство раскритиковало темпы дорожного ремонта в Кургане

Темпы масштабных ремонтных работ на дорогах Курганской области не устроили представителей полпредства УрФО, оценивавших выполнение в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 07:04
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО

Обновлено в 02:39
Общество

В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы

В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Общество

В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Восстановлена полная хронология убийства Михаила Круга

Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, бандит дважды выстрелил в шансонье и скрылся вместе со вторым грабителем.
Обновлено в 11:09
Политика

В МИД РФ раскрыли подоплёку выхода США из ДРСМД

Как сообщало ИА REGNUM, ДРСМД между Россией и США, действовавший с 1987 года, прекратил действие 2 августа.
Обновлено в 08:21
Футбол

Тун — Спартак 2:3

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Путина попросили дать Вологде статус города исторического наследия

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил президента России Владимира Путина дать Вологде статус города исторического наследия.
Обновлено в 10:15
Политика

«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина

Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
Обновлено в 01:00
Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

Обновлено вчера в 07:37
Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Конфликт Наргиз и Фадеева: промоутер назвал причины разрыва

Обновлено в 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное