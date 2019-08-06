Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»ТАСС 06:17
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Контракт с 25-летним немецким игроком рассчитан на четыре года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Экономика
«Русал» пригрозил уходом из США
Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Политика
Захарова указала на безответственность США по проблеме РСМД
Захарова напомнила, что 5 августа президент России Владимир Путин поручил внимательно отслеживать действия США по разработке, производству, размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР
Обновлено в 16:32
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Культура
Назван советский фильм-рекордсмен по просмотрам на YouTube
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча
Шесть человек пострадали в результате смерча, который пронесся в пятницу вечером над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией, сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, сообщили местные СМИ и пожарная служба.
Обновлено в 15:55
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Происшествия
Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля
27 июля в центре Москвы прошла акция протеста, которая не была согласована со столичной мэрией.
Обновлено в 10:05
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
Футбол
Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в Сегунде
Обновлено в 09:50
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат нижней палаты российского парламента Алексей Журавлев заявил, что в этом году Запад мог применить против Российской Федерации климатическое оружие.
Обновлено в 09:06
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Здоровье
Смерть трех младенцев в роддоме расследуют в Минводах
Минздрав Ставропольского края проводит проверку в роддоме в Минводах по факту смерти новорожденных.
Обновлено в 12:36
Транспорт
В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Футбол
Глушаков вместе с игроками «Ахмата» и сотрудниками ГИБДД раздавал билеты на матч со «Спартаком»
Вместе с сотрудниками ГИБДД игроки вышли на дороги Грозного и раздавали билеты водителям.
Обновлено в 16:50
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Конфликт Наргиз и Фадеева: промоутер назвал причины разрыва
Промоутер Сергей Лавров рассказал, почему известный продюсер Максим Фадеев прекратил сотрудничество с певицей Наргиз Закировой.
Обновлено в 08:20
Энергетика
МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году
МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Стрелок из Техаса назвал своей целью мексиканцев
Позднее в городе Дейтон в Огайо 24-летний молодой человек убил девятерых и ранил 27 человек, его самого застрелила полиция.
Обновлено в 15:59
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09